Pakistán: 150.000 evacuados en Punjab por las inundaciones
La NDMA informó que emitió una alerta al gobierno provincial, lo que desencadenó operaciones de evacuación a gran escala en los distritos vulnerables a lo largo del río.
Según cifras oficiales, 14.140 personas fueron reubicadas desde Kasur, 2063 desde Okara, 89.868 desde Bahawalnagar y 361 desde Bahawalpur. En Vehari, 165 residentes fueron reubicados, mientras que 873 lo fueron desde Pakpattan.
La NDMA agregó que aproximadamente 40.000 personas ya se habían trasladado a zonas más seguras antes de que comenzara la evacuación.
Las autoridades ordenaron a los servicios de emergencia y a los departamentos pertinentes que mantengan la máxima alerta. Se ha recomendado a los residentes evitar ríos, arroyos y zonas bajas, y evitar viajes innecesarios.
En los últimos dos meses, las lluvias monzónicas han causado la muerte de 799 personas y herido a otras 1080 en todo el país.
(ANSA).
