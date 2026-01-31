Pakistán: 21 muertos en ataques perpetrados en la provincia de Beluchistán

Funcionarios, que hablaron bajo condición de anonimato, informaron a Anses que militantes atacaron 12 localidades esta mañana, entre ellas Quetta, Dalbandin, Pasni y Gwadar. El ejército pakistaní, el Cuerpo de Fronteras y la policía de Baluchistán repelieron los embates, describiendo la respuesta como rápida y coordinada.

Según las autoridades, militantes atacaron a familias de trabajadores en la ciudad portuaria de Gwadar, matando a 11 civiles, entre ellos cinco hombres, tres mujeres y tres niños.

Fuentes de seguridad declararon: "al menos 67 militantes murieron en operaciones iniciadas en la madrugada", lo que eleva a 108 el número total de presuntos atacantes muertos en los últimos dos días.

Las autoridades también confirmaron el deceso de 10 policías y personal de seguridad durante la respuesta a los ataques y las operaciones antiterroristas.

En otro incidente, un atacante suicida se inmoló en la sede de la Policía Federal en Peshawar esta mañana, muriendo por la acción tres paramilitares y heridas a otros dos, dijo la policía.

La agresión ocurrió en la zona de Saddar, uno de los barrios más concurridos de la ciudad, mientras el personal se reunía para la primera asamblea de trabajadores dentro del complejo.

(Ansa).