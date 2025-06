Pakistán a España vía Canarias: traficantes usan rutas migratorias más largas y peligrosas

DERA BAJWA, Pakistán (AP) — Se suponía que iba a ser la última etapa del viaje de varios meses de Amir Ali para llegar a Europa. Pero estaba muy lejos de su destino, con la muerte como única perspectiva.

A este paquistaní de 21 años le habían prometido una visa y un vuelo a España. Sin embargo, seis meses, cuatro países y US$17.000 después, se encontró hacinado en un bote de pesca en el océano Atlántico junto a otras 85 personas, gritando por sus vidas mientras el agua del mar entraba por la borda.

Cuarenta y cuatro compañeros migrantes paquistaníes fallecieron en enero durante la fallida travesía de diez días desde la costa de Mauritania hacia las Islas Canarias, en España.

El letal viaje puso de manifiesto cómo se han globalizado y sofisticado las redes de tráfico de personas en la costa de África Occidental, especialmente en Mauritania. Entrevistas con sobrevivientes y familiares de los migrantes fallecidos revelaron cómo los traficantes se han adaptado a los controles fronterizos más estrictos y las políticas antimigración en todo el Mediterráneo y el norte de África, recurriendo a rutas más largas y peligrosas.

Un viaje que comenzó a 8000 km de distancia

La odisea de Ali comenzó en julio del año pasado. Después de hacer un depósito inicial de 600.000 rupias paquistaníes (US$2127), fue al aeropuerto de Karachi, donde le dijeron que esperara un cambio de turno antes de acercarse al mostrador de inmigración.

“Los traficantes tenían ayuda interna”, dijo. Él y otros migrantes fueron puestos rápidamente en un vuelo a Addis Abeba, Etiopía.

Desde allí, Ali tomó un segundo vuelo a Dakar, Senegal, donde le dijeron que alguien lo estaría esperando.

Pero cuando llegó le dijeron que fuera al río Senegal, en la frontera con Mauritania, un viaje de siete horas en taxi hacia el norte. Se unió a otros paquistaníes que viajaban a la capital mauritana, Nuakchot. En cada país por el que pasó, le exigieron sobornos para obtener visas, contó Ali.

Imran Iqbal, de 42 años, hizo un viaje similar. Igual que Ali, voló de Karachi a Senegal, con escala en Etiopía, antes de llegar a Mauritania. Otros paquistaníes a los que conoció Iqbal, viajaron a Kenia o Zimbabue para llegar a Mauritania, señaló.

Meses de espera

Una vez en Mauritania, los migrantes fueron llevados a atestadas casas de seguridad donde los traficantes les quitaron sus pertenencias y los privaron de comida. “Nuestros pasaportes, nuestro dinero, todo”, dijo Iqbal.

“Básicamente, estaba cautivo”, relató Ali. Durante los seis meses que Iqbal y Ali estuvieron en Mauritania, los traficantes los movieron repetidamente y los golpearon para sacarles más dinero. Aunque logró que le enviaran algo de dinero desde Pakistán, Iqbal no le habló a su familia de su desesperada situación. “Nuestros padres, hijos, hermanos (...) habrían quedado devastados”, aseguró. Según Ali, los traficantes mintieron a sus familias en Pakistán, que preguntaban por su paradero y por qué no habían llamado desde España. Finalmente, el 2 de enero, Iqbal, Ali y los otros migrantes paquistaníes fueron trasladados a un bote abarrotado que partió rumbo a las Islas Canarias. “El día de la partida, 64 paquistaníes procedentes de varias casas de seguridad fueron llevados al puerto”, recordó Ali. “La policía mauritana y los funcionarios portuarios, que eran cómplices, facilitaron nuestro traslado a los botes”. “Lo que siguió fueron los 15 días más duros de mi vida”, aseguró Iqbal. Las autoridades mauritanas han puesto en marcha varias investigaciones sobre redes de tráfico de personas y, en los últimos dos meses, han intensificado la vigilancia en las fronteras y puertos del país, dijo un funcionario de la embajada mauritana en Madrid, que habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a hacer declaraciones públicas. La ruta migratoria más “mortal” del mundo no deja de crecer Aunque la migración a Europa ha estado disminuyendo constantemente, la travesía por el océano Atlántico desde África Occidental hacia las Islas Canarias ha resurgido desde 2020. Casi 47.000 personas desembarcaron en el archipiélago español en 2024, un aumento con respecto a las casi 40.000 que lo hicieron en 2023, de acuerdo con las cifras del Ministerio del Interior español. Hasta hace poco, la ruta era utilizada principalmente por migrantes de naciones de África Occidental que huían de la pobreza o la violencia. Pero desde el año pasado, otros procedentes de países lejanos como Pakistán, Bangladesh, Yemen, Siria y Afganistán han comenzado a embarcarse en los botes de pesca utilizados para llegar al archipiélago europeo. Los traficantes contactan con los interesados a nivel local en Pakistán y en otros lugares, así como a través de las redes sociales. Los migrantes publican videos de sus viajes en TikTok. Aunque algunos advierten sobre los peligros, también comparten imágenes idílicas de la vida en Europa, desde las playas canarias hasta las bulliciosas calles de Barcelona y Madrid. Para muchos, España es solo un punto de entrada para continuar hacia Francia, Italia y otros países.

Chris Borowski, portavoz de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas, Frontex, cree que las redes de tráfico de personas que llevan a paquistaníes y a otros migrantes del sur de Asia a través de las Canarias todavía están “probando el terreno” para ver cómo de rentable es.

Sin embargo, expertos de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado advierten que la ruta ha llegado para quedarse.

“Con el panorama de conflictos sin signos de mejora, el movimiento en la ruta de las Islas Canarias parece destinado a aumentar”, advirtió el grupo. “Dado que sigue siendo la ruta migratoria más mortal del mundo, esto tiene graves implicaciones humanitarias”.

La travesía por el océano Atlántico puede durar días o semanas. Docenas de embarcaciones han desaparecido.

No existen cifras exactas, pero el Proyecto Migrantes Desaparecidos de la Organización Internacional para las Migraciones registró al menos 1142 muertes y desapariciones el año pasado, una cifra que se considera muy por debajo de la realidad. El grupo español de derechos humanos Caminando Fronteras reportó casi 9800 víctimas en la ruta de las Canarias en 2024, lo que la convertiría en la más letal del mundo.

Solo se recupera una pequeña parte de los cadáveres. Algunas de las embarcaciones que naufragaron han aparecido a cientos de miles de kilómetros (millas), en el Caribe y Sudamérica.

El bote en el que embarcaron Ali e Iqbal tenía capacidad para 40 personas, pero iba atestada con más del doble. Enseguida hubo peleas entre los paquistaníes y los africanos a bordo, contaron.

The Associated Press no pudo localizar a sobrevivientes no paquistaníes para verificar las acusaciones, pero los reportes de violencia en el viaje a las Canarias son frecuentes incluso entre personas de la misma nacionalidad y etnia. La deshidratación puede causar alucinaciones, exacerbando las tensiones.

“El tiempo era terrible”, apuntó Ali. “A medida que el agua entraba en el bote, la tripulación arrojaba nuestras pertenencias y comida al mar para mantenerlo a flote”.

El quinto día, un hombre falleció de un ataque al corazón, contaron Ali e Iqbal. Cada día perecía más gente y sus cuerpos eran arrojados por la borda. Aunque algunos murieron de hambre y sed, la mayoría fueron asesinados.

“La tripulación nos atacó con martillos y mató a 15 en una noche”, dijo Ali. Los dos hombres mostraron fotos de las lesiones que sufrieron otros, pero la AP no pudo verificar qué las causó.

“Los golpes eran principalmente en la cabeza, tan brutales que la gente comenzó a perder la cordura”, señaló Iqbal. Rezaron por una muerte misericordiosa, convencidos de que tenían pocas posibilidades de sobrevivir.

En la décima noche, tras la muerte de docenas de personas, aparecieron luces en el horizonte. Gritaron pidiendo ayuda. Al amanecer, un barco pesquero se les acercó y les entregó comida y agua antes de remolcarlos a la costa de África Occidental dos días después. Cuarenta y cuatro paquistaníes habían fallecido.

“Solo doce cadáveres regresaron a Pakistán”, afirmó Ali. “El resto se perdieron en el mar”.

De vuelta al punto de partida

La noticia del fallido viaje ocupó titulares en todo el mundo, lo que llevó al presidente de Pakistán, Asif Ali Zardari, a prometer que perseguiría a los traficantes de personas.

La Agencia Federal de Investigación de Pakistán ha arrestado a docenas de personas sospechosas de organizar los viajes o el contacto con los traficantes.

Ya se había puesto en marcha una campaña de persecución a nivel nacional, pero los traficantes cambian de ubicación para evitar ser capturados. Los apresados en Europa y Pakistán son principalmente operativos de bajo nivel, lo que tiene un impacto limitado en el negocio en general.

Mirando las mansiones que se están construyendo alrededor de su modesta casa de ladrillo en el pueblo paquistaní de Dera Bajwa, Ali reflexionó sobre su fallido viaje.

"Estas son las casas de los que han triunfado en el extranjero", dijo. "La gente como yo las ve y sueña sin pensar".

___

Brito informó desde Barcelona.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.