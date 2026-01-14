Pakistán acuerda con World Liberty Financial usar una "stablecoin" ligada al dólar, según fuente

ISLAMABAD, 14 ene (Reuters) -

Pakistán ha firmado un acuerdo con una empresa vinculada a World Liberty Financial, el principal negocio de criptomonedas de la familia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para explorar el uso de la "stablecoin" de World Liberty para pagos transfronterizos, dijo el miércoles una fuente involucrada en el acuerdo.

La asociación representa uno de los primeros acuerdos anunciados públicamente entre World Liberty, una plataforma financiera basada en criptomonedas lanzada en septiembre de 2024, y un Estado soberano. También se conoce en un contexto de estrechamiento de los lazos entre Pakistán y Estados Unidos.

Según el acuerdo, World Liberty Financial trabajará con el banco central de Pakistán para integrar su criptomoneda estable USD1 en una estructura de pagos digitales regulada, lo que permitirá que el token opere junto con la propia infraestructura de moneda digital de Pakistán, dijo la persona.

No dieron más detalles sobre el acuerdo con SC Financial Technologies, una empresa poco conocida vinculada a World Liberty. Según la persona, se espera que Pakistán anuncie esta asociación el miércoles durante una visita a Islamabad del director ejecutivo de World Liberty, Zach Witkoff, hijo del enviado especial de Estados Unidos a Oriente Próximo, Steve Witkoff.

El Ministerio de Finanzas y el banco central de Pakistán no respondieron inmediatamente a las solicitudes de comentarios.

Las llamadas "stablecoins" o criptomonedas estables, tókenes digitales normalmente vinculados al dólar, han disparado su valor en los últimos años. Bajo el mandato de Trump, Estados Unidos ha introducido normas federales ampliamente consideradas beneficiosas para el sector, y países de todo el mundo están empezando a examinar el papel potencial de las criptomonedas estables en los pagos y los sistemas financieros. World Liberty impulsó un fuerte aumento de los ingresos de la empresa de la familia Trump, conocida como la Trump Organization, incluidos los procedentes de entidades extranjeras, en el primer semestre del año pasado, según informó Reuters en octubre.

El pasado mes de mayo, MGX, una sociedad de inversión de Abu Dabi controlada por el Estado, utilizó la criptomoneda estable de World Liberty para comprar una participación de US$2.000 millones en Binance, la mayor bolsa de criptomonedas del mundo.

Pakistán ha estado explorando proyectos de moneda digital como parte de su intento de reducir el uso de efectivo y mejorar los pagos transfronterizos como las remesas, una fuente clave de divisas. El gobernador de su banco central declaró en julio que estaba preparando la puesta en marcha de un proyecto piloto de moneda digital y ultimando la legislación para regular los activos virtuales. (Información de Ariba Shahid en Karachi; redacción de Tom Wilson; edición de Tom Lasseter y Lincoln Feast; edición en español de Jorge Ollero Castela)