Pakistán afirma que 92 militantes han muerto tras ataques en Baluchistán

Por Saleem Ahmed

QUETTA, Pakistán, 31 ene (Reuters) - Al menos 92 militantes murieron el sábado en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad paquistaníes en varias ciudades de la provincia suroccidental de Baluchistán, informaron cuatro funcionarios de seguridad a Reuters

El Ejército pakistaní afirmó en un comunicado enviado por mensaje de texto que 15 miembros de las fuerzas de seguridad también murieron durante las operaciones, mientras que los militantes atacaron a civiles en varias zonas, matando al menos a 18 personas, entre ellas mujeres y niños

Los ataques se produjeron un día después de que el Ejército pakistaní anunciara que había matado a 41 militantes en distintas redadas en Baluchistán, provincia fronteriza con Irán y Afganistán que lleva décadas enfrentándose a una insurgencia separatista

El grupo separatista Ejército de Liberación de Baluchistán (BLA) reivindicó la autoría de los ataques del sábado y afirmó que los había lanzado simultáneamente en toda la provincia. El BLA afirmó que había matado a 84 miembros de las fuerzas de seguridad paquistaníes y que la operación había continuado durante 15 horas

El ala mediática del ejército, ISPR, afirmó que los ataques fueron llevados a cabo por militantes patrocinados por la India y que las fuerzas de seguridad habían frustrado los intentos de tomar el control de cualquier ciudad o instalación estratégica

«Los informes de inteligencia han confirmado de manera inequívoca que los ataques fueron orquestados y dirigidos por cabecillas terroristas que operaban desde fuera de Pakistán y que estuvieron en comunicación directa con los terroristas durante todo el incidente», afirmó el comunicado

Los responsables de seguridad afirmaron que hombres armados lanzaron ataques en varias zonas urbanas, incluida la capital provincial, Quetta, y la ciudad portuaria de Gwadar, lo que provocó la intervención del ejército, la policía y las unidades antiterroristas

Baluchistán es la provincia más grande pero más pobre de Pakistán y se ha enfrentado a una insurgencia de décadas por parte de grupos militantes de la etnia baluchi. Pakistán afirma que la violencia cuenta con el respaldo de actores extranjeros, una acusación que India niega. (Reporte de Saleem Ahmed en Quetta; reporte adicional de Mushtaq Ali en Peshawar y Asif Shahzad en Islamabad. Editado en español por Javier Leira)