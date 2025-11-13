Pakistán afirma que afganos llevaron a cabo ataques suicidas

ISLAMABAD (AP) — El ministro del Interior de Pakistán declaró el jueves que ciudadanos afganos llevaron a cabo dos ataques suicidas mortales esta semana: uno dirigido a un colegio de cadetes cerca de la frontera afgana y el otro fuera de un tribunal en la capital, Islamabad.

"En ambos atentados suicidas estuvieron involucrados ciudadanos afganos, y ellos llevaron a cabo los ataques", indicó el ministro Mohsin Naqvi.

No ha habido comentarios desde Kabul.

El martes, un atentado suicida fuera de un tribunal de distrito en Islamabad mató a 12 personas e hirió a otras 27. Por separado, el lunes, tres soldados murieron cuando un atacante suicida y otros cuatro militantes intentaron asaltar la Academia de Cadetes Wana en la provincia noroccidental de Khyber Pakhtunkhwa, desencadenando un tiroteo.

Los ataques subrayaron el empeoramiento de la situación de seguridad en Pakistán, mientras el gobierno enfrenta un aumento de la violencia, relaciones tensas con Kabul y una tregua cada vez más frágil a lo largo de la frontera. Hasta el ataque del martes, la capital había sido considerada en gran medida segura en comparación con el noroeste del país.

El primer ministro Shehbaz Sharif ofreció el miércoles conversaciones al gobierno talibán de Afganistán en un renovado gesto de paz. Su llamado en un discurso televisado el miércoles siguió al colapso de las negociaciones de paz en Estambul la semana pasada. Esto generó temores de que un alto el fuego mediado por Qatar y Turquía pudiera desmoronarse y desencadenar nuevos enfrentamientos fronterizos.

Islamabad quiere que Kabul controle a los talibanes paquistaníes, conocidos como Terik-e-Talibán-Pakistán, o TTP, que ha reivindicado la mayoría de los ataques en Pakistán en los últimos años. El grupo se ha distanciado de los últimos ataques, diciendo que no estuvo detrás de ellos.

Pakistán ha acusado durante mucho tiempo a los talibanes afganos de albergar a líderes y combatientes del TTP, una acusación que Kabul niega. Una facción disidente del TTP, Jamaat-ul-Ahrar, inicialmente se atribuyó el atentado en Islamabad, antes de que uno de sus comandantes retractara la declaración.

El Ejército de Pakistán escoltó el jueves a periodistas desde Islamabad hasta la academia de cadetes, que mostraba claros signos del asalto.

El ministro de Información de Pakistán, Attaullah Tarar, sostuvo el miércoles que los cinco atacantes en el asalto a la academia de cadetes fueron abatidos por las fuerzas de seguridad. Más de 600 personas, incluidos 525 cadetes, sus profesores y personal, fueron rescatadas, informó a los periodistas.

Tarar señaló que los agresores parecían estar intentando repetir la masacre escolar de Peshawar de 2014, cuando un grupo disidente del TTP mató a 154 personas, en su mayoría niños, en una escuela administrada por el ejército.

Según medios locales, las autoridades han arrestado a algunos sospechosos para interrogarlos en relación con el ataque en Islamabad, y los detenidos fueron capturados en múltiples redadas.

También el jueves, el Ministerio de Información de Pakistán informó que el ataque a la academia de cadetes fue planeado y dirigido desde Afganistán y llevado a cabo por ciudadanos afganos utilizando armas suministradas desde allí. En una publicación en X, el ministerio dijo que el asalto fue orquestado por un miliciano identificado solo como Zahid, con la aprobación del jefe del TTP, Noor Wali Mehsud.

Los atacantes usaron armas "de fabricación estadounidense" traídas desde Afganistán, expresó el ministerio. Pakistán ha dicho repetidamente que pertrechos militares estadounidenses dejados durante la retirada norteamericana de Afganistán en 2021 ha caído en manos de milicianos y, en última instancia, ha llegado a los talibanes paquistaníes, fortaleciendo el poder de fuego del grupo.

Las tensiones entre Pakistán y Afganistán se han intensificado desde el mes pasado, cuando Afganistán acusó a Islamabad de lanzar ataques con drones el 9 de octubre que mataron a varias personas en la capital afgana. Los ataques provocaron enfrentamientos transfronterizos que dejaron decenas de soldados, civiles y militantes muertos antes de que Qatar mediara un alto el fuego el 19 de octubre.

Dos rondas subsiguientes de conversaciones de paz en Estambul terminaron sin avances después de que Kabul se negara a proporcionar garantías por escrito de que los militantes no usarían suelo afgano para ataques en Pakistán.

El TTP, que es independiente pero aliado de los talibanes afganos, se ha envalentonado desde que los talibanes tomaron el poder en Afganistán en 2021.

___________________________________

Contribuyeron a esta nota los corresponsales Riaz Khan y Rasool Dawar en Peshawar, Pakistán y Asim Tanveer en Multan, Pakistán.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.