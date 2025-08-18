Pakistán: al menos 300 muertos y más de 150 heridos por las lluvias monzónicas en el norte de Pakistán

MADRID, 18 Ago. 2025 (Europa Press) -

Al menos 300 personas han muerto y más de 150 han resultado heridas en el norte de Pakistán debido a las recientes inundaciones y las lluvias torrenciales, un pronóstico que las autoridades locales han extendido hasta este jueves, 21 de agosto.

La Autoridad Provincial de Gestión de Desastres (PDMA) ha elevado este domingo a 323 los muertos, entre ellos 273 hombres, 29 mujeres y 21 niños, en varias localidades de la provincia paquistaní de Jaiber Pajtunjuá, en el noroeste del país, siendo Buner el municipio más afectado con 209 víctimas mortales hasta el momento.

Asimismo, el organismo ha cifrado en 156 los heridos, incluidos 123 hombres, 23 mujeres y 10 niños, en un informe en el que ha confirmado daños en 336 viviendas en toda la provincia, entre ellas un centenar han resultado completamente destruidas.

Las autoridades paquistaníes han advertido además de unas condiciones meteorológicas severas, con la llegada de tres nuevas temporadas de lluvias monzónicas y un previsible aumento de su intensidad en un 50%, según ha recogido la cadena de televisión local SAMAA.

Ante esta situación, las autoridades de la provincia han ordenado el envío de 89 camiones con ayuda humanitaria y artículos esenciales como tiendas de campaña, colchones y generadores de electricidad, a las localidades afectadas por las inundaciones y las fuertes lluvias.

El secretario general de la ONU, António Guterres, ha manifestado su "profundo pesar por la trágica pérdida de vidas" ante las inundaciones registradas tanto en Pakistán como en India.

"El secretario general ofrece sus sinceras condolencias a las familias de las víctimas y se solidariza con los afectados por este desastre", ha informado su portavoz, Stéphane Dujarric, en un comunicado en el que ha informado de que los equipos de Naciones Unidas en ambos países "están a disposición" de los gobiernos para asistir en aquello que puedan requerir.