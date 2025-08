Pakistán: Al menos cinco niños muertos y 13 heridos por la explosión de un proyectil abandonado en el oeste de Pakistán

MADRID, 2 Ago. 2025 (Europa Press) - Al menos cinco niños han muerto y otros 13 han resultado heridos este sábado como consecuencia de la explosión de un proyectil de mortero abandonado en la conflictiva provincia paquistaní de Jíber-Pajtunjua, habitual escenario de combates entre el Ejército del país y los talibán paquistaníes, los Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP). La detonación ha ocurrido en el municipio de Lakki Marwat, escenario de al menos tres ataques de envergadura en los últimos 15 años por parte de los talibán paquistaníes, camaradas distantes de sus vecinos afganos, aunque guardan con ellos discrepancias ideológicas y estructurales lo suficientemente importantes como para que no existan vínculos sólidos. Según la primera investigación de la Policía cuya comisaría de Saddar estaba cerca del incidente, los niños se llevaron el proyectil a su domicilio sin saber que se trataba de un artefacto explosivo, que acabó haciendo explosión mientras jugaban con él, de acuerdo con fuentes policiales al diario *The Nation*. Todavía no hay información sobre el origen del proyectil. La dirección del hospital municipal ha confirmado al menos cuatro niños en estado muy grave que han sido trasladados inmediatamente al hospital Jalifa Gul Nawaz de la localidad de Bannu, en la misma provincia, para recibir tratamiento especializado, informa el portal local Tribal News Network.

