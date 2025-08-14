Pakistán: al menos cinco policías muertos y ocho heridos en múltiples ataques en el oeste de Pakistán
- 1 minuto de lectura'
MADRID, 14 Ago. 2025 (Europa Press) -
Al menos cinco agentes de la Policía de Pakistán han fallecido y otros ocho han resultado heridos en múltiples ataques llevados a cabo durante la madrugada de este jueves contra puestos de control de las fuerzas de seguridad en varios puntos de la provincia paquistaní de Jaiber Pastunjuá, en el oeste del país.
La Policía ha informado de que tres agentes han muerto y seis han resultado heridos en un ataque perpetrado por supuestos terroristas en el distrito de Upper Dir. Por otro lado, otros dos agentes han muerto y otros dos han resultado herido en dos ataques separados Lower Dir y Peshawar.
Además, ha asegurado que han conseguido "frustrar con éxito" otros ataques en Peshawar, Shangla y Bannu, sin provocar nuevas víctimas.
"Los terroristas fracasaron en sus ataques gracias a la oportuna acción de las fuerzas del orden", ha manifestado, según ha recogido el diario paquistaní 'Dawn'.
Pakistán ha registrado durante los últimos meses un repunte de los ataques, principalmente por parte de Tehrik-i-Talibán Pakistan (TTP) --conocido como los talibán paquistaníes-- y grupos separatistas baluches como el Ejército de Liberación Baluche (BLA) --de corte etnonacionalista--, que reclaman una mayor autonomía o la independencia de la provincia.
