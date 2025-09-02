Pakistán. Al menos trece muertos en un atentado suicida contra un acto político en el oeste de Pakistán

MADRID, 2 Sep. 2025 (Europa Press) -

Al menos trece personas han muerto en un atentado suicida que ha tenido lugar este martes tras un acto del Partido Nacionalista de Baluchistán cerca de un estadio en Quetta, en el oeste de Pakistán, sin que ningún grupo haya reclamado por el momento la autoría del ataque.

El hospital civil de Quetta ha confirmado el balance de víctimas, añadiendo que alrededor de una treintena de personas más han resultado heridas, de las cuales cinco "se encuentran en estado crítico", según informa la cadena Geo TV.

De hecho, previamente el presidente en funciones de la formación política, Sayid Tarín, había dicho que trece miembros del partido han muerto y varios han resultado heridos durante un ataque en un aparcamiento tras haber finalizado un mitin del partido para conmemorar el aniversario del fallecimiento de su fundador, Ataulá Mengal.

Antes de la explosión, Tarín había publicado una foto en la red social X de una multitud reunida para el acto. En una comparecencia ante los medios desde el hospital, ha dicho que el partido ya temía un incidente de este tipo y que se había puesto en contacto con las autoridades para garantizar la seguridad.

Un portavoz de la oficina antiterrorista ha declarado que "el incidente cerca del estadio Shahwani ha sido aparentemente un atentado suicida". En el ataque se habría utilizado al menos ocho kilogramos de material explosivo y entre los fallecidos habría un agente de las fuerzas de seguridad, tal y como ha podido saber la agencia de noticias dpa.

Por su parte, el Gobierno ha condenado "la explosión" y ha expresado sus condolencias a los seres queridos de los fallecidos. El ministro del Interior, Mohsin Naqvi, ha sostenido que los "terroristas" están "tramando una atroz conspiración para sembrar la inestabilidad atacando a personas inocentes".

Durante la jornada, al menos seis militares han muerto en un ataque a la sede de la Policía Federal en el distrito de Bannu, en la provincia de Jíber Pastunjua (norte), cuando los terroristas estrellaron un vehículo cargado con explosivos contra el muro perimetral del recinto, lo que desencadenó un tiroteo. Tras ello, el Ejército ha conseguido matar a cinco atacantes.

Pakistán ha registrado durante los últimos meses un repunte de los ataques, principalmente por parte de Tehrik-i-Talibán Pakistan (TTP) --conocido como los talibán paquistaníes-- y grupos separatistas baluches como el grupo separatista Ejército de Liberación Baluche (BLA) --de corte etnonacionalista--, que reclaman una mayor autonomía o la independencia de la provincia.

La inseguridad ha repuntado en Jíber Pastunjua y Baluchistán.