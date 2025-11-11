Pakistán.- AMP.- Mueren doce personas en un atentado suicida cerca de un tribunal en la capital de Pakistán

MADRID, 11 Nov. 2025 (Europa Press) -

Al menos doce personas han muerto y más de veinte han resultado heridas este martes a causa de un atentado suicida perpetrado cerca de un tribunal situado en la capital de Pakistán, Islamabad, según han confirmado las autoridades.

El ministro del Interior de Pakistán, Mohsin Naqvi, ha detallado en una rueda de prensa que el atentado se ha producido sobre las 12.39 horas (hora local) y que el atacante ha colocado explosivos en un vehículo policial aparcado frente a un tribunal de distrito, que ha sido evacuado posteriormente por motivos de seguridad.

"Primero intentó entrar al tribunal, pero al no lograrlo, atacó el vehículo", ha explicado, agregando que las autoridades pertinentes han abierto ya una investigación y que los responsables del ataque serían llevados ante la justicia, según ha recogido la cadena Geo TV.

Las autoridades han enviado al lugar un refuerzo de seguridad, así como expertos para analizar la escena de la explosión. En el lugar habría sido localizada la cabeza decapitada del terrorista suicida, si bien por ahora no hay detalles sobre su posible identidad.

El grupo armado Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP), conocido como los talibán paquistaníes, ha reivindicado el ataque. "Los ataques contra quienes imponen, implementan o protegen leyes no islámicas en Pakistán continuarán hasta la completa implementación de la sharía en el país", reza el mensaje difundido por varios canales de propaganda.

El ministro de Defensa paquistaní, Jawaja Asif, ha señalado en un mensaje publicado en la red social X que el país está "en estado de guerra" y que el conflicto no solo "se limita a la frontera entre Pakistán y Afganistán o a zonas remotas de Baluchistán".

"Esta es una guerra que afecta a todo Pakistán", ha recalcado el ministro, agregando además que "las autoridades afganas pueden detener el terrorismo", si bien "llevar esta guerra a Islamabad es un mensaje por parte de Kabul".

Por su parte, el primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, ha condenado el ataque, orquestado según él por grupos armados respaldados por India que operan desde territorio afgano.

"Continuaremos luchando contra el flagelo del terrorismo", ha indicado en un comunicado.

Esto se produce un día después de que las tropas paquistaníes han frustrado un ataque contra un campus militar, el Cadet College Wana, ubicado en el distrito de Waziristán Sur, en unos hechos que se saldaron con la vida de dos terroristas.

El Ejército paquistaní ya acusó directamente a India de estar detrás de un atentado perpetrado el 21 de mayo contra un autobús escolar en Baluchistán, suceso que se saldó con la muerte de cinco personas, entre ellas tres niños, si bien Nueva Delhi cargó contra Islamabad por estas palabras y se distanció del ataque.

Estos cruces de declaraciones tienen lugar en pleno aumento de la tensión entre los dos países, que protagonizaron en mayo un intercambio de ataques en el marco de su disputa por la región de Cachemira, donde el pasado 22 de abril tuvo lugar un atentado que dejó 26 muertos en la zona de Cachemira bajo control indio.