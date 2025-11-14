Pakistán arresta a 4 vinculados a atentado suicida en tribunal de Islamabad

ISLAMABAD, Pakistán (AP) — Pakistán anunció el viernes el arresto de cuatro milicianos por su presunta implicación en un atentado suicida frente a un tribunal en la capital esta semana que dejó 12 muertos y 28 heridos.

Se sospecha que los hombres son miembros del proscrito Tehrik-e-Taliban Pakistán (TTP), un grupo aliado con los talibanes de Afganistán. Se cree que el sospechoso Sajid Ullah entregó la bomba con la que se realizó el atentado en el tribunal de Islamabad el martes, dijo el gobierno en X.

Los hombres fueron detenidos en una operación conjunta de la Oficina de Inteligencia del país y el Departamento Antiterrorismo, dijo el gobierno.

Los arrestos se produjeron un día después de que el ministro del Interior, Mohsin Naqvi, dijo que ciudadanos afganos llevaron a cabo atentados suicidas en Islamabad y el noroeste de Pakistán a principios de esta semana.

Ullah dijo a los investigadores que Saeed-ur-Rehman, un comandante del TTP, ordenó el ataque por Telegram. El comandante, también conocido como Daadullah, envió a Ullah fotografías del atacante suicida, un afgano, con órdenes de recibirlo después de que cruzara la frontera hacia Pakistán desde Afganistán, donde era residente de la provincia de Nangarhar, dijo el gobierno.

Ullah organizó alojamiento para el atacante cerca de Islamabad y recogió un chaleco explosivo en un cementerio en la ciudad noroccidental de Peshawar siguiendo las instrucciones de Daadullah antes de llevar el chaleco suicida a la capital, dijo el gobierno.

Daadullah, originario de la región de Bajaur en Pakistán, es parte del ala de inteligencia del TTP y actualmente se esconde en Afganistán, dijo el gobierno.

El ministro Naqvi dijo el jueves que afganos estuvieron involucrados en el atentado de Islamabad el martes y en otro ataque el lunes en la ciudad noroccidental de Wana, donde hombres armados asaltaron un colegio de cadetes y comenzaron un tiroteo que duró casi 20 horas. Tres soldados y todos los atacantes murieron.

Los ataques subrayaron el deterioro del clima de seguridad en Pakistán, mientras el país enfrenta un resurgimiento de la militancia, relaciones cada vez más tensas con el gobierno afgano y un frágil alto el fuego transfronterizo.

Hasta la explosión del martes, Islamabad se consideraba más segura que el noroeste del país, que ha sufrido repetida violencia.

Los representantes del TTP no comentaron sobre los arrestos, que también se produjeron días después de que el primer ministro Shehbaz Sharif ofreció entablar conversaciones con el gobierno afgano en un nuevo intento de paz mientras instaba a Kabul a controlar al TTP.

El viernes, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Tahir Andrabi, agradeció a Qatar y Turquía por facilitar las conversaciones entre Pakistán y Afganistán y dijo que Islamabad seguía comprometido a resolver los problemas con Kabul a través del diálogo.

No hubo una respuesta inmediata de Kabul a los comentarios de Andrabi.

_____

Riaz Khan, Rasool Dawar e Ishtiaq Mahsud en Pakistán contribuyeron a este informe.

_____

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.