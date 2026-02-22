Pakistán ataca siete campos "terroristas" en región fronteriza con Afganistán

Pakistán dijo el domingo que llevó a cabo ataques contra siete lugares en la frontera con Afganistán en respuesta a los recientes ataques suicidas que se adjudicaron militantes apoyados por grupos afganos.

Incluidos tres ataques desde el inicio del Ramadán la semana pasada, Pakistán "ha llevado a cabo operaciones selectivas basadas en inteligencia contra siete campamentos y escondites de terroristas pertenecienmtes al talibán" pakistaní y sus afiliados en la frontera, señaló un comunicado del Ministerio de Información y Radiodifusión.

En el comunicado publicado en X, el ministro de Información, Attaullah Tarar, afirmó que Pakistán también había atacado a un grupo afiliado al Estado Islámico.

No indicó dónde fueron los ataques ni ofreció más detalles.

El ministerio señaló que fue en respuesta al atentado suicida en una mezquita chiita en Islamabad hace dos semanas y otros atentados suicidas más recientes en el noroeste de Pakistán.

El EI reivindicó el atentado suicida en Islamabad que causó al menos 31 muertos y cerca de 170 heridos.