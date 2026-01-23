Pakistán: atentado suicida en una boda en Pakistán, cinco muertos

El ataque ocurrió cerca de Qureshi Mor, en el distrito de Dera Ismail Khan, mientras se celebraba una ceremonia nupcial, informó la policía.

Según las autoridades, el atacante suicida entró en una habitación donde se encontraba Noor Alam Mehsud, también conocido como Jagri Mehsud, un comandante talibán que se había rendido y líder de una milicia antitalibán. La explosión provocó el derrumbe total de la habitación.

Las imágenes grabadas con un teléfono móvil que circulan en redes sociales muestran que se estaba bailando un Attan, una danza tribal tradicional, en el momento de la explosión. Ningún grupo se atribuyó de inmediato la responsabilidad del ataque, y la policía afirmó que la investigación está en curso. (ANSA)