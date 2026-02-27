Pakistán bombardea objetivos talibanes en Afganistán y declara "guerra abierta"

Por Mohammad Yunus Yawar y Asif Shahzad

KABUL/ISLAMABAD, 27 feb (Reuters) -

Pakistán bombardeó durante la noche objetivos del Gobierno talibán en las principales ciudades de Afganistán, según informaron el viernes autoridades de ambos países, y el ministro de Defensa pakistaní calificó el conflicto de "guerra abierta".

Fuentes de seguridad paquistaníes afirmaron que los ataques consistieron en misiles aire-tierra contra oficinas y puestos militares talibanes en Kabul, Kandahar y Paktia, así como enfrentamientos terrestres en múltiples sectores a lo largo de la frontera entre las naciones islámicas.

Los talibanes afirmaron haber lanzado lo que describieron como ataques de represalia contra instalaciones militares pakistaníes.

Ambas partes informaron de grandes pérdidas, con cifras muy dispares que Reuters no pudo verificar de forma independiente.

"Nuestra paciencia se ha agotado. Ahora es una guerra abierta entre nosotros y vosotros (Afganistán)", dijo el viernes el ministro de Defensa pakistaní, Khawaja Muhammad Asif.

Las relaciones entre Kabul e Islamabad se han tensado debido a una larga disputa sobre la acusación de Pakistán de que Afganistán da cobijo a milicianos que llevan a cabo ataques al otro lado de la frontera. Los talibanes han negado la acusación y han afirmado que la seguridad de Pakistán es un problema interno.

Los ataques contra instalaciones gubernamentales talibanes suponen una importante escalada y amenazan con prolongar el conflicto a lo largo de los 2.600 kilómetros de frontera.

El portavoz talibán Zabihullah Mujahid confirmó que las fuerzas pakistaníes llevaron a cabo ataques aéreos en algunas zonas de Kabul, Kandahar y Paktia, pero no dio más detalles.

Kandahar es la sede de los talibanes y la ciudad donde reside el líder espiritual supremo Haibatullah Akhundzada.

Un vídeo compartido por cargos de seguridad paquistaníes mostraba destellos de luz en la noche procedentes de disparos a lo largo de la frontera y el sonido de artillería pesada. Un vídeo de los ataques contra Kabul, cuya ubicación pudo verificar Reuters, mostraba densas columnas de humo negro elevándose desde dos lugares y un enorme incendio en parte de la capital.

Otro vídeo mostraba un edificio en llamas, que según los altos cargos era un cuartel general talibán en la provincia de Paktia.

"Las contraofensivas pakistaníes contra objetivos en Afganistán continúan", dijo el portavoz del Gobierno pakistaní, Mosharraf Zaidi, en una publicación en la red social X, y describió la acción como una respuesta a "ataques afganos no provocados".

Testigos de Reuters en Kabul dijeron que se podían oír muchas sirenas de ambulancias tras fuertes explosiones y el ruido de aviones.

Zaidi afirmó que 133 combatientes talibanes afganos habían muerto y más de 200 habían resultado heridos, con 27 puestos destruidos y nueve capturados.

Mujahid, portavoz de los talibanes, dijo que 55 soldados paquistaníes habían muerto y 19 puestos habían sido tomados, mientras que ocho combatientes talibanes habían muerto, 11 habían resultado heridos y 13 civiles habían resultado heridos en la provincia de Nangarhar.

GRAN SEGURIDAD

Las capacidades militares de Pakistán son muy superiores a las de Afganistán. Sin embargo, los talibanes son expertos en la guerra de guerrillas, tras décadas de lucha contra las fuerzas lideradas por Estados Unidos, antes de volver al poder en 2021.

Los enfrentamientos entre Pakistán y Afganistán en octubre causaron la muerte de decenas de soldados hasta que las negociaciones facilitadas por Turquía, Qatar y Arabia Saudí pusieron fin a las hostilidades.

Los ministros de Asuntos Exteriores de Pakistán y Arabia Saudí se reunieron el viernes para discutir la reducción de las tensiones, según informó el Ministerio de Asuntos Exteriores de Riad, sin dar detalles sobre si Riad participó en la negociación del alto el fuego.

Rusia, el único país que ha reconocido oficialmente al Gobierno talibán, pidió el fin de las hostilidades y dijo que consideraría mediar en las conversaciones si ambas partes se lo pedían, según informaron los medios de comunicación estatales citando al Ministerio de Asuntos Exteriores ruso.

Pakistán se encuentra en alerta máxima de seguridad desde que esta semana lanzara ataques aéreos que, según Islamabad, tenían como objetivo campamentos de Tehreek-e-Taliban (TTP), o talibanes paquistaníes, y milicianos del Estado Islámico en el este de Afganistán.

Kabul y las Naciones Unidas afirmaron que los ataques causaron la muerte de 13 civiles y reiteraron que no permiten que los milicianos operen desde su territorio. Los talibanes también advirtieron que habría una respuesta contundente.

El Gobierno de la provincia pakistaní de Punyab dijo que se encontraba en alerta máxima ante posibles ataques milicianos el viernes y que había llevado a cabo una serie de operaciones de seguridad, trasladando a 90 ciudadanos afganos a centros de detención para su deportación.

Un medio de comunicación estatal de Nangarhar, Afganistán, la agencia de noticias Bakhtar, compartió una imagen de lo que, según dijo, era un batallón de agresores suicidas, y citó a una fuente de seguridad afgana que afirmaba que estaban equipados con chalecos explosivos y vehículos bomba y estaban preparados para atacar objetivos importantes.

Las autoridades pakistaníes han dicho en los últimos días que temían una escalada de los ataques milicianos en los centros urbanos.

(Información de Mohammad Yunus Yawar y Sayed Hassib en Kabul, Asif Shahzad en Islamabad, Ariba Shahid en Karachi, Mubasher Bukhari en Lahore, Mushtaq Ali en Peshawar y Saud Mehsud en Dera Ismail Khan; reportaje adicional de Vinaya K y Fernando Robles; redacción de Saad Sayeed; edición de Stephen Coates y Raju Gopalakrishnan; edición en español de María Bayarri Cárdenas)