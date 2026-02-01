Pakistán busca a los responsables de los ataques separatistas que dejaron más de 190 muertos

Las fuerzas de seguridad de Pakistán buscan este domingo a los responsables de una serie de ataques separatistas en distintos puntos de la provincia de Baluchistán, que dejaron más de 190 muertos

Los ataques del sábado apuntaron a bancos, cárceles, comisarías e instalaciones militares

El balance es de al menos 31 civiles y 17 miembros de los servicios de seguridad fallecidos, según Sarfraz Bugti, el ministro principal de Baluchistán, a los que hay que sumar al menos 145 atacantes muertos

Además, el subcomisionado del distrito de Nushki habría sido secuestrado, dijo a la AFP un funcionario

El Ejército de Liberación de Baluchistán (BLA), el grupo separatista más activo de la provincia, reivindicó los ataques en un comunicado enviado a la AFP

La organización, considerada como "terrorista" por Estados Unidos, afirmó que atacó instalaciones militares así como a agentes de la policía y de la administración civil con tiroteos y atentados suicidas

El servicio de internet móvil lleva más de 24 horas bloqueado en toda la provincia, donde hay carreteras cortadas y los trenes no circulan

En la ciudad de Quetta, la capital de Baluchistán, las principales calles y comercios estaban desiertos el domingo y la población seguía en sus hogares por miedo. En varias calles se veían fragmentos de metal y vehículos destrozados

"Cualquiera que salga de casa no tiene garantía de regresar sano y salvo. Existe un miedo constante sobre si volverán ilesos", dijo a la AFP Hamdullah, un comerciante de 39 años que usa un solo nombre

Según el ministro principal de la provincia, todos los distritos atacados vuelven a estar en seguridad este domingo

"Los estamos persiguiendo, no los dejaremos escapar tan fácilmente. Nuestra sangre no es tan barata. Los perseguiremos hasta sus refugios", dijo en una rueda de prensa

El ministro del Interior de Pakistán, Mohsin Naqvi, aseguró sin dar pruebas que el ataque tuvo el apoyo de India

"No perdonaremos a ningún terrorista involucrado en estos incidentes", declaró tras llegar a Quetta

Ataques a plena luz del día

Desde hace décadas Pakistán enfrenta una insurgencia separatista en Baluchistán, una provincia rica en minerales fronteriza con Afganistán e Irán

Los insurgentes llevan a cabo frecuentes ataques armados contra las fuerzas de seguridad, los extranjeros y los pakistaníes procedentes de otras regiones

Baluchistán es la provincia más pobre y extensa de Pakistán y los separatistas acusan al gobierno pakistaní de explotar su gas natural y sus recursos sin que la población se beneficie de ello

Los ataques del sábado se produjeron un día después de que el ejército informara de la muerte de 41 insurgentes en dos operaciones separadas en la provincia

Los insurgentes difundieron un video en el que su líder, Bashir Zaib, lidera unidades armadas en motocicleta. Otro video muestra al que sería el subcomisionado secuestrado

"Fue uno de los ataques más audaces en la región en los últimos años, ya que, a diferencia de otros atentados, tuvo lugar a plena luz del día", señaló Abdul Basit, de la S. Rajaratnam School of International Studies en Singapur

Varios videos del BLA muestran a mujeres insurgentes y, según el ministro de Defensa de Pakistán, Khawaja Asif, al menos una de las atacantes suicidas era una mujer joven