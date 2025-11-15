Pakistán.- Cinco milicianos muertos en una operación militar en Pakistán

MADRID, 15 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

Cinco milicianos han muerto en una operación de las Fuerzas Armadas de Pakistán en los distritos de Bannu y de Lakki Marwat, en la provincia paquistaní de Jáiber Pajtunjua, en el noreste de Pakistán.

La operación ha contado con la participación de la Policía y del Departamento Antiterrorista de las Fuerzas Armadas, movilizadas tras recibir información de inteligencia sobre la presencia de miembros de Fitna al Jauarij —nombre con el que Islamabad se refiere al grupo Tehrik e Taliban Pakistan (TTP), los talibán paquistaníes—, informa la televisión paquistaní Dunya.

El comunicado asegura que la población "prestó un apoyo total a la Policía" durante la operación, desarrollada bajo mando directo del comandante de la Policía regional, Bannu Sajjad Jan.

La zona fronteriza con Pakistán ha sido desde hace años escenario de inseguridad, especialmente a causa de los ataques por parte de TTP, en medio de acusaciones de Islamabad a India y los talibán afganos por su presunto apoyo a la organización, algo rechazado desde Nueva Delhi y Kabul. Islamabad ha llevado a cabo varios ataques aéreos contra territorio afgano en los últimos meses alegando que actúa contra el citado grupo.