Pakistán.- Cinco muertos en enfrentamientos entre integristas y policías en Pakistán

MADRID, 13 Oct. 2025 (Europa Press) -

Al menos tres simpatizantes del partido integrista musulmán Tehrik e Labbaik Pakistan (TLP), un policía y un civil han muerto en enfrentamientos ocurridos este lunes cuando las fuerzas de seguridad han cargado para disolver una columna del grupo Muridke, de camino a Islamabad. Además hay 48 agentes heridos, 17 de ellos de bala, y un número no especificado de detenidos.

Las autoridades habían ordenado el cierre de las carreteras en torno a Lahore e Islamabad para impedir el avance de los manifestantes del grupo islamista. También se han cerrado algunos colegios de Islamabad ante el temor a que haya disturbios. El agente fallecido ha sido identificado como Shehzad Nawaz, según ha explicado un portavoz policial, Mubashir Husain, citado por el diario paquistaní 'Dawn'.

Las autoridades han movilizado a agentes de cinco distritos distintos y rodeado a los manifestantes acampados en Muridke hasta que lanzaron finalmente el asalto sobre las 3.00 horas de la madrugada. Los enfrentamientos han durado seis horas en las que los manifestantes han lanzado piedras y atacado a los agentes con porras con clavos y bombas incendiarias. Hasta 40 vehículos, entre oficiales y privados, han sido incendiados en los enfrentamientos, según Husain.

El TLP es un partido creado hace una década y apenas cuenta con representación parlamentaria, pero sus seguidores se caracterizan por su agresividad, como han demostrado los enfrentamientos con la Policía durante la salida de la marcha el pasado jueves en Lahore. La marcha nominalmente es en apoyo a Gaza y Palestina y el objetivo declarado de la misma es llegar a la capital, Islamabad, y concretamente a la Embajada estadounidense.