Pakistán compró unas 180.000 toneladas de soja en septiembre, se prevé origen de EE.UU.

HAMBURGO, 23 sep (Reuters) - Los importadores de Pakistán compraron en septiembre unas 180.000 toneladas métricas de soja que se espera que procedan de Estados Unidos, informaron el martes comerciantes europeos.

Los importadores compraron tres cargamentos de unas 60.000 toneladas cada uno, que se espera sean embarcados desde la costa estadounidense del Golfo de México en enero de 2026.

La disponibilidad de soja de origen estadounidense para la exportación es grande luego de que China optó por importar grano de Brasil durante la guerra comercial entre Washington y Pekín, dijeron los comerciantes. Los precios de exportación de la soja brasileña también están firmes en gran parte debido a la demanda china, dijeron. (Reporte de Michael Hogan; Editado en Español por Ricardo Figueroa)