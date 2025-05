Pakistán derriba un dron indio en la ciudad de Lahore, según las autoridades

LAHORE, Pakistán (AP) — El sistema de defensa antiaérea de Pakistán derribó un dron indio el jueves temprano en la ciudad de Lahore, en el este del país, según funcionarios paquistaníes, mientras India evacuó a miles de personas de aldeas cercanas a la altamente militarizada frontera entre los dos países en la disputada región de Cachemira.

El incidente con el avión no tripulado se produjo un día después de que India atacó ubicaciones paquistaníes con misiles en operaciones que mataron a 31 civiles, incluyendo mujeres y niños, de acuerdo con las autoridades.

Las tensiones han aumentado desde el 22 de abril, cuando hombres armados mataron a 26 personas, en su mayoría turistas hindúes indios, en la Cachemira controlada por India. Nueva Delhi acusó a su vecino de respaldar a los insurgentes que perpetraron la masacre, algo que Islamabad ha negado.

El agente de la policía local Mohammad Rizwan explicó que un avión no tripulado fue derribado cerca del aeropuerto de Walton, un aeródromo en una zona residencial en Lahore donde hay también instalaciones militares, a unos 25 kilómetros (16 millas) al este de la frontera con India.

La prensa local reportó que otros dos drones fueron abatidos en otras ciudades de la provincia de Punjab, de donde Lahore es la capital.

Dos funcionarios de seguridad, que hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a informar a reporteros, indicaron que un pequeño dron indio fue derribado por el sistema de defensa aérea de Pakistán. No estuvo claro de inmediato si el aparato estaba armado.

El incidente no pudo ser verificado de manera independiente, y las autoridades indias no realizaron comentarios de inmediato.

En el distrito de Chakwal, en Punjab, un avión no tripulado se estrelló en tierras de cultivo y no se reportaron víctimas. El jefe de policía del distrito, Ghulam Mohiuddin, no indicó a quién pertenecía el dispositivo. Las autoridades recuperaron los restos y están investigando el origen y propósito del dron.

India apuntó que sus ataques del miércoles tenían como objetivo al menos nueve sitios en Pakistán vinculados a la planificación de ataques terroristas contra el país. Algunos estaban en Punjab y la mayoría de las víctimas del miércoles se registraron en la provincia.

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, prometió durante la noche vengar las muertes, pero no dio más detalles, lo que aumentó los temores de un conflicto más amplio entre los dos vecinos con armas nucleares.

Al otro lado de la frontera de facto en la Cachemira controlada por India, decenas de miles de personas pasaron la noche en refugios, contaron funcionarios y residentes el jueves.

Las autoridades indias evacuaron a civiles de docenas de poblaciones próximas a la altamente militarizada Línea de Control durante la noche, mientras que algunos residentes en ciudades fronterizas como Uri y Poonch abandonaron sus hogares por su cuenta, apuntaron tres funcionarios policiales y civiles. Los oficiales hablaron bajo condición de anonimato de acuerdo con las regulaciones departamentales.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.