Pakistán dice que mató a 67 miembros de fuerzas afganas en quinto día de combates

ISLAMABAD (AP) — Las fuerzas terrestres de Afganistán atacaron posiciones militares de Pakistán en 16 puntos a lo largo de la frontera suroccidental a primera hora del martes y abrieron fuego contra múltiples puestos en el noroeste, lo que derivó en intensos enfrentamientos en los que murieron 67 miembros de las fuerzas afganas y un soldado paquistaní, mientras los combates entre las naciones vecinas entraban en su quinto día consecutivo, informaron las autoridades.

Pakistán “repelió con éxito estos múltiples ataques” a lo largo de la frontera con Afganistán, señaló el ministro de Información, Attaullah Tarar.

Tarar indicó en un mensaje en X que las fuerzas rivales llevaron a cabo asaltos terrestres en 16 puntos en los distritos suroccidentales de Qilla Saifullah, Nushki y Chaman, en la provincia de Baluchistán. Islamabad respondió con ataques de represalia que causaron 27 bajas entre las tropas afganas, agregó.

Según Tarar, Kabul lanzó también ataques en 25 lugares en las regiones fronterizas de Khyber Pakhtunkhwa, en el noroeste, donde las tropas paquistaníes mataron a 40 efectivos afganos.

Kabul no comentó las cifras ofrecidas por Pakistán.

Pakistán y Afganistán han afirmado repetidamente que causaron un gran número de bajas en el bando rival desde el jueves, cuando Afganistán lanzó ataques en represalia por bombardeos aéreos paquistaníes el domingo anterior. Desde entonces, Islamabad ha llevado a cabo operaciones a lo largo de la frontera, y Tarar manifestó el lunes que 435 miembros de las fuerzas de seguridad afganas murieron y 31 posiciones habían sido capturadas en los combates.

En los últimos días, Kabul ha dicho que sus fuerzas infligieron pérdidas significativas al ejército enemigo.

El último anuncio se produjo un día después de que el presidente de Pakistán, Asif Ali Zardari, defendió los ataques en curso en Afganistán afirmando que su país había probado todas las vías diplomáticas antes de atacar a milicianos que operan desde territorio afgano. Pidió a Kabul que desarme a los grupos responsables de ataques en Pakistán.

Pakistán ha descrito sus operaciones como una “guerra abierta” con Afganistán, lo que ha alarmado a la comunidad internacional. La zona fronteriza sigue siendo un bastión de los grupos insurgentes, incluyendo Al Qaeda y Estado Islámico.

Pakistán ha experimentado un repunte de la violencia en los últimos meses, que Islamabad atribuye a los ilegalizados talibanes, conocidos como Tehreek-e-Taliban Pakistan o TTP, que operan dentro de Pakistán y desde territorio afgano. Islamabad acusa al gobierno talibán de Kabul de proporcionar refugios seguros al TTP, algo que las autoridades afganas niegan.

Los últimos combates transfronterizos pusieron fin a un alto el fuego mediado por Qatar y Turquía en octubre. Las conversaciones en Estambul no lograron un acuerdo permanente, y las autoridades paquistaníes han dicho que las operaciones continuarán hasta que el gobierno afgano adopte medidas prácticas y verificables para contener al TTP y a otros insurgentes responsables de la violencia en su territorio.

Abdul Qahar Afghan informó desde Kabul. El periodista de The Associated Press Riaz Khan, en Peshawar, Pakistán, contribuyó a este despacho.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.