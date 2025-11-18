Pakistán.- El Ejército de Pakistán mata a cerca de 40 supuestos terroristas en varias operaciones en el oeste del país

MADRID, 18 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

El Ejército de Pakistán ha anunciado este martes que ha matado a cerca de 40 supuestos terroristas en varias operaciones llevadas a cabo en los últimos días en la provincia de Jíber Pastunjuá, en el oeste del país, junto a la frontera con Afganistán.

La Oficina de Información del Ejército (ISPR) paquistaní ha indicado que en la noche del sábado al domingo mató a 15 terroristas, incluido un líder, identificado como Alam Mehsud, en dos operaciones de Inteligencia en la región, mientras que en la noche del domingo al lunes mató a otros 23 terroristas, incluido el líder Sayad Abuzar.

Además, este mismo martes han matado a otro supuesto terrorista cuando estaba intentando colocar un artefacto explosivo improvisado en el distrito de Bannu, en "un ataque frustrado contra civiles inocentes". Para Islamabad, este incidente "pone de manifiesto la creciente desesperación" de los atacantes, quienes, debido a la "constante y efectiva" presión de las fuerzas de seguridad "recurren cada vez más a ataques cobardes contra objetivos vulnerables".

Asimismo, la ISPR ha agregado que los militares están llevando a cabo una "operación de limpieza para eliminar" a cualquier otro terrorista en la zona y ha dicho que, en el marco de su "implacable campaña antiterrorista", continuarán "a todo ritmo para eliminar la amenaza del terrorismo patrocinado y apoyado por extranjeros del país".