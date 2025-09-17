Pakistán: El Ejército de Pakistán mata a cinco supuestos "terroristas patrocinados por India" en Baluchistán

MADRID, 17 Sep. 2025 (Europa Press) -

El Ejército de Pakistán ha anunciado este miércoles la muerte de cinco supuestos "terroristas patrocinados por India" en una nueva operación llevada a cabo en la provincia de Baluchistán (oeste), sin pronunciarse sobre posibles víctimas entre las fuerzas de seguridad paquistaníes.

Así, ha indicado en un comunicado que la operación ha sido lanzada en la localidad de Juzdar contra "terroristas de un grupo indio, Fitna al Hindustán", término utilizado por Islamabad para hacer referencia a grupos separatistas que operan en la provincia, a los que acusa de recibir respaldo de las autoridades de India.

"Durante la operación, nuestras fuerzas alcanzaron de forma efectiva la ubicación de los terroristas y, tras un intenso intercambio de fuego, cinco terroristas patrocinados por India fueron enviados al infierno", ha dicho, antes de resaltar que también fueron incautadas armas, municiones y explosivos.

Además, ha hecho hincapié en que la operación sigue activa "para eliminar a cualquier otro terrorista que sea localizado en la zona".

"Las fuerzas de Pakistán están decididas a arrasar la amenaza del terrorismo patrocinado por India y reafirman la determinación inamovible de la nación para llevar ante la justicia a los responsables de actos de terrorismo", ha zanjado.

Por otra parte, al menos dos agentes de las fuerzas de seguridad han muerto en un ataque perpetrado por personas armadas no identificadas contra una comisaría en Sherani, en Baluchistán, según han confirmado las autoridades en declaraciones al diario paquistaní 'Dawn'.

El subcomisario de la Policía local, Hazrat Uali Kakar, ha afirmado que los atacantes causaron daños en el sistema de comunicaciones de la comisaría y ha agregado que un agente ha sido dado por desaparecido, por lo que no se descarta que la cifra de fallecidos aumente en las próximas horas.