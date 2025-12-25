Pakistán.- El Ejército de Pakistán mata a ocho supuestos terroristas en una operación en la provincia de Baluchistán

MADRID, 25 de diciembre de 2025 (Europa Press) - El Ejército de Pakistán ha anunciado la muerte de ocho supuestos terroristas en una nueva operación llevada a cabo en el distrito de Kalat, situado en la provincia de Baluchistán (BLA), en el marco de sus actividades contra grupos separatistas baluches que operan en esta zona del país centroasiático. Así, ha afirmado en un comunicado que los sospechosos eran parte de un grupo "apoyado por India", antes de afirmar que las fuerzas de seguridad "se enfrentaron a ellos de forma efectiva y, tras un intenso intercambio de disparos, ocho terroristas patrocinados por India fueron enviados al infierno". El Ejército ha recalcado que también incautaron armas, municiones y explosivos, al tiempo que ha recalcado que "estos terroristas estaban implicados en numerosas actividades terroristas en la zona". "Las operaciones de limpieza continúan para eliminar a cualquier terrorista patrocinado por India que sea hallado en la zona", ha zanjado. En este sentido, ha destacado que las operaciones se centran en las actividades en la zona de Fitna al Hindustan, nombre con el que Islamabad describe desde hace meses a los grupos que operan en Baluchistán, entre ellos el Ejército de Liberación de Baluchistán (BLA), el más destacado de los que cuentan con presencia en esta provincia, fronteriza con Irán.