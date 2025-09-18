Pakistán: El Ejército de Pakistán mata en Baluchistán a cuatro supuestos "terroristas" a los que vincula con India

MADRID, 18 Sep. 2025 (Europa Press) -

El Ejército de Pakistán ha anunciado este jueves la muerte de cuatro supuestos "terroristas" a los que vincula con India en una nueva operación en la provincia de Baluchistán (oeste), escenario de decenas de operaciones contra grupos separatistas baluches responsables de diversos ataques, incluido uno el miércoles que dejó dos policías muertos.

Así, ha indicado en un comunicado que la operación fue llevada a cabo en la localidad de Juzdar contra Fitna al Hindustan, nombre que usa Islamabad para referirse a los grupos armados presentes en esta provincia para destacar su supuesta vinculación con India.

"Durante la operación, nuestras fuerzas atacaron eficazmente la posición de los terroristas y, después de un intenso intercambio de disparos, cuatro terroristas patrocinados por la India fueron enviados al infierno", ha señalado a través de su cuenta en la red social X.

Asimismo, ha resaltado que los militares incautaron armas, municiones y explosivos y ha agregado que las operaciones siguen activas en la zona "para eliminar a cualquier terrorista que sea localizado en este área".

"Las fuerzas de seguridad de Pakistán están decididas a eliminar la amenaza del terrorismo patrocinado por India en el país y reafirman la inquebrantable determinación de la nación de llevar a los perpetradores del terrorismo ante la justicia", ha apostillado.