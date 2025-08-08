Pakistán: El Ejército mata a más de 30 supuestos terroristas que intentaban cruzar la frontera desde Afganistán

MADRID, 8 Ago. 2025 (Europa Press) -

El Ejército paquistaní ha anunciado este viernes que ha matado a más de 30 supuestos terroristas que intentaron cruzar la frontera desde Afganistán a la altura de la localidad de Sambaza, en la provincia de Baluchistán (oeste). La Oficina de Información del Ejército (ISPR) de Pakistán ha explicado a través de un comunicado publicado en su página web que durante la noche del jueves al viernes "detectaron el movimiento de un nutrido grupo" de terroristas, al que ha acusado de estar "respaldado" por India. Según ha indicado, "las tropas combatieron eficazmente y frustraron su intento de infiltración" y "gracias" a su "precisa, audaz y hábil intervención" consiguieron matar a 33 supuestos terroristas. Además, han recuperado "un gran alijo de armas, municiones y explosivos".

Asimismo, ha señalado que los militares están llevado a cabo una "operación de limpieza para eliminar" a cualquier otro terrorista en la zona y ha reafirmado su "firme e inquebrantable compromiso de defender las fronteras nacionales y erradicar la amenaza del terrorismo patrocinado por India".

Estas acusaciones tienen lugar en pleno aumento de la tensión entre Pakistán e India, que protagonizaron en mayo un intercambio de ataques en el marco de su disputa por la región de Cachemira, donde el 22 de abril tuvo lugar un atentado que dejó 26 muertos en la zona bajo administración india.