Pakistán.- El Ejército mata a un supuesto alto cargo terrorista en una operación en el norte de Pakistán

MADRID, 26 Dic. 2025 (Europa Press) -

El Ejército de Pakistán ha anunciado la muerte de un supuesto alto cargo terrorista sobre el que pesaba una recompensa en el marco de una nueva operación llevada a cabo en la provincia de Jáiber Pastunjua, situada en la frontera con Afganistán y en la que opera Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP), conocidos como los talibán paquistaníes.

Así, ha indicado en un comunicado que la operación fue llevada a cabo en el área de Kulachi del distrito de Dera Ismail Jan, antes de afirmar que las fuerzas de seguridad "enviaron al infierno" a dos sospechosos, entre ellos un alto cargo identificado como Dilawar.

"Dilawar era muy buscado por las agencias de seguridad debido a su participación en múltiples actividades terroristas y el Gobierno había fijado una recompensa de 4.000.000 rupias paquistaníes (unos 12.200 euros) por su cabeza", ha subrayado, sin dar la identidad del segundo muerto durante la operación.

Asimismo, ha recalcado que ambos participaron en ataques "contra las fuerzas de seguridad y civiles inocentes", antes de subrayar los militares incautaron además armas y munición.

"Las operaciones de limpieza siguen activas para eliminar a cualquier otro extremista patrocinado por India que sea hallado en la zona", ha apuntado, al tiempo que ha garantizado que las fuerzas de seguridad "continuarán a todo ritmo para aplastar la amenaza del terrorismo apoyado y patrocinado desde el extranjero".

La zona fronteriza con Afganistán ha sido desde hace años escenario de inseguridad, especialmente a causa de los ataques por parte de TTP, en medio de acusaciones a India y los talibán afganos por su presunto apoyo a la organización, algo rechazado desde Nueva Delhi y Kabul.

Islamabad ha llevado a cabo varios ataques aéreos contra territorio afgano en los últimos meses alegando que actúa contra el citado grupo, lo que ha llegado a desatar enfrentamientos en la frontera con los talibán afganos, con negociaciones en marcha para intentar consolidar el alto el fuego y estabilizar la situación.