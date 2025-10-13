Pakistán eleva la alerta en la frontera afgana tras los combates y la interrupción del comercio

Por Mushtaq Ali y Mohammad Yunus Yawar

PESHAWAR, Pakistán/KABUL, 13 oct (Reuters) -

Los soldados paquistaníes estaban en alerta máxima en la frontera del país con Afganistán el lunes, después de los feroces combates del fin de semana entre ambas partes que dejaron decenas de muertos y atrajeron la atención del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien dijo que podría ayudar a poner fin al conflicto.

El comercio fronterizo entre los vecinos se detuvo cuando Pakistán cerró los cruces a lo largo de la frontera de 2600 kilómetros, dejando a decenas de vehículos de mercancías cargados a ambos lados, dijo un representante de.

Decenas de combatientes murieron en los enfrentamientos fronterizos que comenzaron el sábado por la noche en el conflicto más mortífero entre los vecinos desde que los talibanes volvieran al poder en Kabul en 2021.

Las tensiones entre las dos partes, que una vez fueron aliadas, estallaron después de que Islamabad exigiera a los talibanes que tomaran medidas contra los milicianos que han intensificado los ataques en Pakistán, diciendo que operan desde refugios en Afganistán.

Los talibanes niegan la presencia de milicianos pakistaníes en su territorio.

"Todos los puntos de entrada están cerrados desde el sábado tras los ataques no provocados de las fuerzas talibanes afganas", dijo a Reuters un alto cargo de seguridad paquistaní.

Un segundo responsable de seguridad dijo que hubo algunos incidentes de intercambio de disparos de armas pequeñas el domingo por la noche, pero que la situación general era de calma.

La oficina del portavoz militar paquistaní no respondió inmediatamente a una petición de comentarios.

Enayatullah Khowarazmi, portavoz del Ministerio de Defensa afgano, dijo a Reuters que la "situación actual" en la frontera era normal, pero no dio más detalles.

Con los pasos fronterizos para vehículos y peatones cerrados, todas las oficinas del Gobierno paquistaní en la frontera que se ocupan del comercio y otros asuntos administrativos habían sido cerradas, dijo un alto cargo del Gobierno paquistaní.

"Los vehículos cargados, incluidos contenedores y camiones, están atascados a ambos lados de la frontera", dijo Zia Ul Haq Sarhadi, vicepresidente de la Cámara de Comercio e Industria Conjunta.

"Además de frutas y verduras frescas, transportan mercancías de importación y exportación y de comercio de tránsito, y causan pérdidas de millones de rupias a los dos países y a los comerciantes", añadió.

Pakistán es la principal fuente de bienes y suministros alimentarios para Afganistán, país empobrecido y sin salida al mar.

Los combates han llamado la atención de Trump, que ha dicho que se centrará en ellos próximamente.

"He oído que ahora hay una guerra entre Pakistán y Afganistán", dijo Trump a los periodistas a bordo del Air Force One mientras volaba de Washington a Israel el domingo.

"Dije tendré que esperar hasta que regrese. Ya saben, estoy ocupándome de otra, porque soy bueno resolviendo guerras, soy bueno logrando la paz", dijo Trump.

El ejército pakistaní dijo que 23 de sus soldados murieron en los enfrentamientos del fin de semana. Los talibanes dijeron que nueve de sus combatientes habían muerto.

Sin embargo, ambos afirman que infligieron muchas más bajas al otro bando, sin aportar pruebas.

Pakistán afirmó que había matado a más de 200 talibanes afganos y combatientes aliados, mientras que Afganistán dijo que había matado a 58 soldados paquistaníes.

Kabul dijo el domingo que había suspendido los ataques a petición de Qatar y Arabia Saudí. (Información de Mushtaq Ali en Peshawar, Pakistán, y Mohammad Yunush Yawar en Kabul; información adicional de Asif Shahzad y Shilpa Jamkhandikar; redacción de YP Rajesh; edición en español de Paula Villalba)