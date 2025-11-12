Pakistán.- España condena enérgicamente los atentados en Islamabad y una academia militar en el norte de Pakistán

MADRID, 12 Nov. 2025 (Europa Press) -

El Gobierno de España ha condenado este miércoles "enérgicamente" los atentados perpetrados el martes en la capital de Pakistán, Islamabad, y una academia militar en Waziristán Sur, perpetrados por integrantes del grupo armado Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP), conocido como los talibán paquistaníes.

"El Gobierno de España condena enérgicamente los atentados perpetrados ayer en Islamabad y Waziristán Sur, que han causado muertes y decenas de heridos, y reitera su rotunda condena del terrorismo en todas sus formas", ha indicado el de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.

"España transmite sus condolencias a los allegados de las víctimas, su deseo de restablecimiento a los heridos, y su solidaridad al pueblo y el Gobierno amigos de Pakistán", ha manifestado, después de que las autoridades confirmaran al menos doce muertos en el atentado en Islamabad, ejecutado cerca de un tribunal de distrito.

El grupo TTP reivindicó la autoría del ataque en la capital de Pakistán, si bien no se ha pronunciado sobre el asalto contra la academia militar en la localidad de Wana, que se habría saldado sin víctimas mortales, al margen de los tres terroristas que intentaron irrumpir en el centro, tiroteados por las fuerzas de seguridad, según confirmó el Ejército de Pakistán.

El Hospital de Wana ha confirmado sin embargo que al menos nueve civiles resultaron heridos a causa de la explosión de un coche bomba frente a la entrada del centro, lo que tuvo lugar al inicio del ataque, sin que haya detalles sobre su estado, según ha informado el diario paquistaní 'Dawn'.

Pakistán hace frente desde hace meses a un repunte de los ataques por parte de los talibán paquistaníes, en medio de acusaciones de Islamabad a India y los talibán afganos por su presunto apoyo a la organización, algo rechazado desde Nueva Delhi y Kabul. Islamabad ha llevado a cabo varios ataques aéreos contra territorio afgano en los últimos meses alegando que actúa contra el citado grupo.