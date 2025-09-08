Pakistán evacúa a 25.000 personas de una ciudad oriental ante crecientes inundaciones

JALALPUR PIRWALA, Pakistán (AP) — Rescatistas respaldados por soldados evacuaron durante la noche a más de 25.000 personas de una ciudad en la provincia oriental de Punjab, en Pakistán, mientras los ríos crecidos amenazaban con agravar las inundaciones en la región, dijeron las autoridades el lunes.

La operación de rescate de emergencia en Jalalpur Pirwala comenzó tarde el domingo y continuó durante la noche, afirmó Irfan Ali Kathia, director general de la Autoridad de Gestión de Desastres de Punjab. Para la mañana del lunes, alrededor de 25.000 residentes de vecindarios de alto riesgo habían sido trasladados a áreas más seguras.

Las últimas evacuaciones de Jalalpur Pirwala ocurrieron dos días después de que un bote de rescate volcara en las aguas de la inundación a las afueras de la ciudad, matando a cinco personas. Otras 15 personas fueron rescatadas después de que el bote volcara el sábado, dijeron las autoridades locales.

Ghulam Shabir, un trabajador de la construcción de 50 años, dijo que se trasladó a un terreno más alto cerca de la ciudad después de que el agua entrara en su aldea, inundando casas y tierras de cultivo. Pidió al gobierno que acelerase las labores de rescate, ya que muchas personas aún estaban varadas en aldeas inundadas.

El gobierno ha desplegado cientos de botes y miles de rescatistas y voluntarios para las evacuaciones en los distritos afectados por las inundaciones.

La Liga Musulmana Markazi de Pakistán, un grupo de voluntarios conocido por prestar ayuda de emergencia ante desastres naturales, es uno de los que participan en los esfuerzos, con miembros distribuidos por todo el país. El portavoz del grupo, Taha Munir, dijo que las aguas ya habían sumergido todas las aldeas que rodean Jalalpur Pirwala y habían comenzado a llegar a la ciudad misma.

“Muchos residentes se niegan a irse, diciendo que es mejor permanecer en sus azoteas que sentarse impotentes al borde de la carretera”, expresó.

Los sobrevivientes dijeron a los reporteros que muchas personas permanecen varadas en azoteas y árboles.

“Vi con mis propios ojos a personas encaramadas en ramas de árboles, medio sumergidas en las aguas de la inundación”, dijo Taj Din, quien estaba entre una docena de evacuados rescatados por un bote.

La portavoz del gobierno de Punjab, Uzma Bukhari, dijo que están utilizando drones con cámaras térmicas para localizar a personas varadas en áreas inundadas y rescatarlas con embarcaciones. “El gobierno está haciendo todo lo posible para manejar esta situación”, añadió.

Las inundaciones han afectado hasta ahora a más de 4,1 millones de personas en 4100 aldeas en 25 distritos de la provincia de Punjab.

Desde el 26 de agosto ha habido al menos 56 muertes relacionadas con las inundaciones, mientras que más de dos millones de habitantes han sido trasladados a lugares seguros, dijo Kathia.

El funcionario de gestión de desastres dijo a The Associated Press que a las familias desplazadas se les estaba proporcionando tiendas de campaña y suministros de alimentos. Afirmó que el gobierno local, asistido por tropas y policía, estaba acelerando las evacuaciones en la ciudad, que tiene una población de casi 700.000 personas. Las mezquitas transmitieron anuncios de evacuación mientras los residentes se apresuraban a subir a los vehículos en medio de fuertes lluvias.

Punjab ha desplegado una de sus mayores operaciones de rescate, que ha incluido el empleo de drones, desde el mes pasado, cuando múltiples distritos se inundaron después de que India liberara agua de sus represas. Las crecidas hincharon los ríos Ravi, Chenab y Sutlej, mientras que las lluvias monzónicas torrenciales elevaron aún más los niveles de agua.

Kathia dijo que la ministra principal de Punjab, Maryam Nawaz Sharif, supervisa personalmente el esfuerzo de evacuación desde una sala de control central. El ejército paquistaní, la policía y los servicios de rescate asisten a los trabajos, lo que incluye hacer traslados en helicóptero desde aldeas remotas.

Desde finales de junio, las inundaciones monzónicas han matado a más de 900 personas en todo Pakistán, según la Autoridad Nacional de Gestión de Desastres, o NDMA. Durante el fin de semana, India notificó de nuevo a Islamabad a través de canales diplomáticos sobre posibles inundaciones transfronterizas, dijo la agencia.

Kathia dijo que las aguas ya han desplazado a más de dos millones de personas en todo Punjab desde el 23 de agosto, cuando las fuertes lluvias y las liberaciones de presas comenzaron a desbordar los ríos. Solo alrededor de 60.000 de ellos están en campamentos de ayuda oficiales, dijo, mientras que la mayoría buscó refugio con familiares en ciudades cercanas o establecieron campamentos improvisados a lo largo de los diques de los ríos, esperando que las aguas retrocedan.

También había evacuaciones en marcha en la provincia sureña de Sindh, que enfrenta crecientes amenazas a medida que el agua continúa fluyendo río abajo hacia el río Indo y donde más de 100.000 personas ya han sido reubicadas desde asentamientos vulnerables.

Sindh fue una de las regiones más afectadas en las catastróficas inundaciones de 2022, que mataron a 1739 personas en todo el país.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

Babar Dogar informó desde Lahore. Munir Ahmed contribuyó a este despacho desde Islamabad.