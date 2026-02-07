LA NACION

Pakistán, identificado el atacante suicida de la mezquita de Islamabad

El número de muertos asciende a 36, con 160 heridos

El presunto atacante suicida fue identificado como Yasir, ciudadano paquistaní.

Fuentes de seguridad informaron a ANSA que "el presunto atacante suicida realizó un reconocimiento del imambarga el 2 de febrero. Cuatro personas con estrechos vínculos con el sospechoso, incluidos presuntos facilitadores y colaboradores, fueron arrestadas y trasladadas a un lugar desconocido para ser interrogadas".

El Estado Islámico de la Provincia de Jorasán (ISKP) se atribuyó la responsabilidad del ataque y publicó una foto del atacante suicida.

Su rostro aparece difuminado en la foto difundida por el ISKP.

Las autoridades sanitarias confirmaron que el número de muertos asciende a 36, mientras que más de 160 personas resultaron heridas.

En tanto, hoy se realizaban en Islamabad los funerales por las víctimas, con una gran asistencia multitudinaria. (ANSA).

