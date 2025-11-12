Pakistán investiga un atentado suicida que dejó 12 muertos frente a un tribunal en Islamabad

ISLAMABAD (AP) — Pakistán abrió una investigación el miércoles sobre el atentado suicida del día anterior que dejó 12 muertos frente a un tribunal del distrito de Islamabad. El suceso subrayó los desafíos que enfrenta el gobierno mientras lidia con ataques milicianos, tensiones fronterizas y un frágil alto el fuego con Afganistán.

El ataque ante el tribunal, ubicado en las afueras de la ciudad y junto a una zona residencial, también generó alarmas de que, a pesar de múltiples operaciones de las fuerzas de seguridad para aplastar a los milicianos, todavía son capaces de llevar a cabo atentados de alto perfil en la capital paquistaní.

Las autoridades han luchado con un aumento de ataques armados en los últimos años, pero hasta el atentado del martes, Islamabad estaba considerada en gran medida como un lugar más seguro.

Equipos forenses y la policía estaban peinando los escombros el miércoles en el lugar de la explosión, que había sido sellado para preservar pruebas. En otra parte de la ciudad, familiares afligidos recibían los cuerpos de sus seres queridos asesinados en un hospital.

La mayoría de las 27 personas heridas en el atentado habían sido dadas de alta tras recibir tratamiento.

El ministro paquistaní del Interior, Mohsin Naqvi, alegó inmediatamente después del atentado el martes que el ataque fue "llevado a cabo por elementos respaldados por India y aliados de los talibanes afganos" vinculados a los talibanes paquistaníes, aunque dijo que las autoridades estaban "investigando todos los aspectos" de la explosión.

No ofreció pruebas de su afirmación y Nueva Delhi la rechazó como infundada.

Naqvi culpó del ataque a los talibanes paquistaníes, conocidos como Tehrik-e-Taliban Pakistán o TTP.

El TTP negó su participación, mientras que una facción disidente, Jamaat-ul-Ahrar, se atribuyó la autoría sólo para que uno de sus comandantes contradijera esa afirmación más tarde.

Jamaat-ul-Ahrar se separó del TTP después de que su líder fuera asesinado en Afganistán en 2022. Algunos miembros se han reincorporado al TTP mientras que otros se mantienen independientes, subrayando las divisiones dentro de las redes armadas en Pakistán.

El ataque provocó una condena generalizada de la comunidad internacional.

Ataque a una universidad militar

El atentado en Islamabad ocurrió al día siguiente de que cuatro milicianos atacaran una universidad dirigida por el ejército para cadetes en la ciudad noroccidental de Wana. La policía dijo que cuatro de los atacantes, incluido un suicida con coche bomba, fueron abatidos y más de 600 personas, incluidos 525 cadetes, fueron rescatadas a salvo durante el asalto nocturno.

Un atacante suicida había embestido un vehículo cargado de explosivos contra la puerta del recinto. Las tropas se desplegaron rápidamente por el campus para evitar que los atacantes llegaran a los edificios donde los cadetes y el personal se habían refugiado.

Imágenes transmitidas el miércoles en los canales de noticias paquistaníes mostraron a soldados evacuando a los cadetes usando escaleras de madera y rompiendo ventanas para ingresar a los dormitorios. Los evacuados fueron transportados a un lugar seguro en vehículos blindados, dijeron las autoridades.

Nadie se atribuyó la responsabilidad del ataque.

El Ministro de Información, Attaullah Tarar, dijo que los atacantes parecían estar intentando repetir la masacre escolar de Peshawar de 2014, el ataque más mortífero a una escuela en el país, cuando una facción disidente del TTP mató a 154 personas, en su mayoría niños, en una escuela dirigida por el ejército en Peshawar.

Escalada con Afganistán

Las tensiones entre Pakistán y Afganistán han aumentado desde el mes pasado, cuando Kabul acusó a Islamabad de llevar a cabo ataques con drones el 9 de octubre que mataron a varias personas en la capital afgana.

Los ataques provocaron enfrentamientos transfronterizos que dejaron decenas de soldados, civiles y milicianos muertos antes de que Qatar mediara un alto el fuego el 19 de octubre. Dos rondas de conversaciones de paz de seguimiento en Estambul terminaron sin avances después de que Kabul se negara a proporcionar garantías por escrito de que los milicianos no usarían suelo afgano para lanzar ataques en Pakistán.

El TTP, que está aliado pero separado de los talibanes afganos, se ha envalentonado desde que los talibanes regresaron al poder en Afganistán en 2021. Se cree que muchos combatientes del TTP se han refugiado en Afganistán y han lanzado ataques en Pakistán desde el otro lado de la frontera.

Los periodistas de Associated Press Ishtiaq Mahsud en Dera Ismail Khan, Pakistán, y Riaz Khan y Rasool Dawar en Peshawar, Pakistán, contribuyeron a esta historia.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.