Pakistán: ISIS-K se atribuye el ataque a una mezquita en Islamabad

Mientras tanto, la cifra oficial de muertos ha aumentado de 31 a 32, según informó Syed Mustafa Kamal, ministro federal de Salud, durante una rueda de prensa. Más de 160 personas resultaron heridas en el ataque, 29 de las cuales, añadió Kamal, se encuentran en estado crítico.

Un comunicado publicado en Amaq News, el medio de propaganda de ISIS-K, afirmaba que "muchas personas murieron y resultaron heridas entre la multitud chií en un atentado suicida". El mensaje añadió que "un combatiente suicida llegó a una mezquita chií en el centro de la ciudad esta tarde".

Una imagen difundida por ISIS-K muestra a un individuo enmascarado de pie dentro de la mezquita, frente a una bandera negra del Estado Islámico, con lo que parece ser un chaleco suicida y sosteniendo una pistola apuntando hacia arriba.

El fondo de tela de la imagen sugiere que la foto fue tomada con fines propagandísticos antes del atentado. Según el comunicado del grupo terrorista, "los guardias de la mezquita intentaron detener al atacante en la puerta exterior, pero este abrió fuego con su pistola, hiriendo a dos personas, y continuó dentro".

En ese momento, el atacante "llegó a la puerta interior de la mezquita y detonó su chaleco suicida entre la multitud chií", relató. (ANSA).