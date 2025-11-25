Pakistán lanza "con éxito" un misil balístico antibuque de producción nacional

MADRID, 25 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

El Ejército de Pakistán ha anunciado este martes que ha lanzado "con éxito" un misil balístico antibuque de producción nacional, en medio de las tensiones del país asiático con sus vecinos, con los que ha tenido cruces de ataques en los últimos meses.

La Oficina de Información del Ejército (ISPR) paquistaní ha informado de que la Armada ha "realizado con éxito un vuelo de prueba de un misil balístico antibuque" lanzado desde una embarcación, equipado con funciones avanzadas de maniobrabilidad.

Según un comunicado publicado por la ISPR en su página web, "el sistema de armas es capaz de alcanzar objetivos marítimos y terrestres con alta precisión" y "está equipado con una guía de última generación".

"La exitosa prueba de vuelo es un testimonio de la destreza tecnológica de Pakistán y del compromiso inquebrantable de la Armada paquistaní para salvaguardar los intereses nacionales", ha subrayado.

El presidente, Asif Ali Zardari; el primer ministro, Shehbaz Sharif; y altos cargos del Estado Mayor Conjunto del país han felicitado a las unidades involucradas en el lanzamiento "por este logro histórico".

Esta prueba llega apenas tres meses después de que el jefe de Gobierno paquistaní anunciara la creación de una nueva fuerza especializada en misiles dentro del Ejército en medio de la frágil tregua pactada con India tras el repunte de violencia que estalló a raíz del atentado de Pahalgam en abril.