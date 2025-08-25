Pakistán: las fuerzas de Pakistán matan a cinco supuestos terroristas en un operativo que deja además un civil muerto

MADRID, 25 Ago. 2025 (Europa Press) -

Las autoridades paquistaníes han anunciado este lunes la muerte de al menos un civil y cinco combatientes de Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP) —conocido como los talibán paquistaníes— en una operación en la provincia paquistaní de Jaiber Pastunjuá, en el oeste del país, que ha dejado ocho agentes heridos.

El operativo, de varios días, se ha prolongado hasta este lunes y ha afectado a las localidades de "Dobando Dara, Barikot, Salamkot y Hatan Darra", según ha confirmado la Policía del Distrito del Alto Dir a la cadena de televisión paquistaní Samaa.

Los ocho policías heridos durante los combates se encuentran fuera peligro, si bien han requerido el ingreso en un hospital de la zona para recibir tratamiento médico, mientras que un civil ha muerto víctima del fuego cruzado.

Las autoridades han vinculado los combatientes asesinados a los ataques de hace más de una semana contra puestos de control de las fuerzas de seguridad en la provincia de Jaiber Pastunjuá, en los que fallecieron al menos cinco agentes y otros ocho resultaron heridos.

Pakistán ha registrado durante los últimos meses un repunte de los ataques, principalmente por parte de Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP) —conocido como los talibán paquistaníes— y grupos separatistas baluches como el Ejército de Liberación Baluche (BLA) —de corte etnonacionalista—, que reclaman una mayor autonomía o la independencia de la provincia.