Pakistán mata a 30.000 supuestos miembros de los talibán pakistaníes cerca de la frontera con Afganistán

MADRID, 20 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

El Ejército de Pakistán ha anunciado este jueves la muerte de 30 supuestos miembros del grupo armado Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP), conocido como los talibanes paquistaníes, en una serie de operaciones llevadas a cabo en la provincia de Jaiber Pastunjua, situada cerca de la frontera con Afganistán.

Así, ha indicado en un comunicado que al menos doce sospechosos "fueron enviados al infierno" en dos enfrentamientos en el distrito de Kurram, tras lo que una operación posterior en la zona a partir de "información de Inteligencia" permitió a las fuerzas paquistaníes "neutralizar" a otros once presuntos miembros del grupo.

El Ejército ha afirmado además que otros siete sospechosos murieron en otras tres operaciones en los distritos de Mohmand, Laki Marwat y Tank, sin dar detalles sobre posibles bajas entre las fuerzas de seguridad, en el marco del aumento de las operaciones contra el grupo TTP en el norte de Pakistán.

La zona fronteriza con Pakistán ha sido desde hace años escenario de inseguridad, especialmente a causa de los ataques por parte de TTP, en medio de acusaciones de la India y los talibanes afganos por su presunto apoyo a la organización, algo rechazado desde Nueva Delhi y Kabul. Islamabad ha llevado a cabo varios ataques aéreos contra territorio afgano en los últimos meses alegando que actúa contra el citado grupo.