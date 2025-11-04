Pakistán mata a cuatro presuntos milicianos separatistas en una nueva operación en Baluchistán

MADRID, 4 de noviembre de 2025 (Europa Press) - Las autoridades de Pakistán han anunciado este martes la muerte de cuatro presuntos integrantes del grupo Ejército de Liberación de Baluchistán (BLA) en una operación en esta provincia, antes de reiterar sus acusaciones contra India por su supuesto apoyo a esta formación armada. El Ejército paquistaní ha indicado en un comunicado que la operación fue llevada a cabo en el distrito de Kalat y ha destacado que los militares "atacaron de forma efectiva la ubicación de los terroristas, enviando al infierno a cuatro terroristas patrocinados por India". "Incautaron armas y municiones de los terroristas, implicados activamente en actividades terroristas", ha dicho. Asimismo, ha resaltado que las tropas siguen llevando a cabo "operaciones de limpieza" en la zona para "eliminar a cualquier otro terrorista patrocinado por India que sea localizado en la zona", al tiempo que ha manifestado que las operaciones "continuarán a toda máquina para arrancar del país la amenaza del terrorismo patrocinado y apoyado desde el extranjero". Pakistán ha acusado en numerosas ocasiones a India de respaldar al grupo baluche y a Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP), conocido como los talibán paquistaníes, unas afirmaciones rechazadas por Nueva Delhi. Las fuerzas paquistaníes han incrementado sus operaciones contra estos grupos ante el aumento de sus ataques en Baluchistán y en la frontera norte con Afganistán.

