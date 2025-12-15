Pakistán mata a trece presuntos miembros de los talibán paquistaníes cerca de la frontera con Afganistán

MADRID, 15 Dic. 2025 (Europa Press) - El Ejército de Pakistán ha anunciado este lunes la muerte de trece presuntos miembros del grupo armado Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP) en nuevas operaciones llevadas a cabo en la provincia de Jáiber Pastunjua, situada en la frontera con Afganistán. Así, ha afirmado en un comunicado que una de las operaciones fue llevada a cabo en la localidad de Mohmand, donde "siete extremistas fueron enviados al infierno" tras "un intento de intercambio de disparos" con las fuerzas de seguridad. "En otra operación basada en información de Inteligencia en Bannu, otros seis extremistas fueron neutralizados de forma efectiva por las fuerzas de seguridad", ha manifestado, antes de afirmar que las operaciones siguen activas en la zona para "eliminar" a "cualquier otro terrorista patrocinado por India que esté en la zona". La zona fronteriza con Afganistán ha sido desde hace años escenario de inseguridad, especialmente a causa de los ataques por parte de TTP, en medio de acusaciones a India y los talibán afganos por su presunto apoyo a la organización, algo rechazado desde Nueva Delhi y Kabul. Islamabad ha llevado a cabo varios ataques aéreos contra territorio afgano en los últimos meses alegando que actúa contra el citado grupo.