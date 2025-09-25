Pakistán mata a trece supuestos terroristas "respaldados por India" en la frontera con Afganistán

MADRID, 25 Sep. 2025 (Europa Press) -

El Ejército de Pakistán ha anunciado la muerte de trece supuestos terroristas "respaldados por India" en una nueva operación lanzada en la provincia de Jíber Pastunjua, situada cerca de la frontera con Afganistán, en medio del aumento de los ataques en esta zona y de las ofensivas de las fuerzas de seguridad contra Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP), conocidos como los talibán paquistaníes.

Así, ha afirmado que la operación fue llevada a cabo el jueves en Daraban, en el distrito de Dera Ismail Jan, contra miembros de "Fitna al Juarij", nombre usado por Islamabad para referirse a TTP.

"Durante la operación, nuestras tropas actuaron de forma efectiva contra el lugar y enviaron al infierno a trece terroristas respaldados por India", ha subrayado.

El Ejército paquistaní ha manifestado en un comunicado que los sospechosos "estaban implicados de forma activa en actividades terroristas, incluida la facilitación de un atentado suicida en diciembre de 2023 en Daraban y el secuestro y asesinato de funcionarios y civiles inocentes", antes de asegurar que la operación sigue activa en la zona.

Las autoridades paquistaníes se han mostrado muy críticas por las autoridades instauradas por los talibán en Afganistán en agosto de 2021 por lo que consideran una inacción ante TTP y sus continuados atentados, motivo por el que han amenazado en varias ocasiones con llevar a cabo operaciones transfronterizas si Kabul no actuaba con dureza contra el grupo terrorista.

El grupo TTP, que difiere de los talibán afganos en asuntos organizativos pero sigue la misma interpretación rigorista del islam suní, aglutina a más de una docena de grupos de militantes islamistas que operan en Pakistán, donde han matado a unas 70.000 personas en dos décadas de violencia.