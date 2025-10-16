Pakistán: mueren 15 miembros de una misma familia tras volcar un camión en el norte de Pakistán

MADRID, 16 Oct. 2025 (Europa Press) -

Al menos 15 personas han muerto, todas ellas de la misma familia, tras volcar un camión en la localidad paquistaní de Swat, situada en la provincia de Jáiber Pastunjua (norte), según han confirmado las autoridades, sin que por ahora se conozcan las causas del siniestro.

La portavoz del servicio Rescate 1122 en Malakand, Shafiaa Gul, ha dicho que "al menos 15 miembros de una misma familia han muerto y ocho han resultado heridas después de que volcara un autobús cerca del puente 3 en la autovía del Swat", antes de resaltar que entre las víctimas hay varios niños.

"La familia estaba viajando desde Gabral, en Bahrain, hacia Punyab cuando tuvo lugar el trágico incidente", ha subrayado en declaraciones al diario paquistaní 'Dawn'.

Asimismo, ha afirmado que cuatro de los heridos se encuentran en estado crítico, por lo que no se descarta que la cifra de fallecidos aumente en las próximas horas.

El gobernador de la provincia, Faisal Karim Kundi, ha expresado su "profundo pesar" por el accidente y ha prometido dar ayuda a las familias, al tiempo que ha deseado una rápida recuperación a todos los heridos, tal y como ha recogido la agencia estatal paquistaní de noticias, APP.

El suceso ha tenido lugar cerca de un mes después de la muerte de otras once personas en otro accidente de camión en Jáiber Pastunjua.

Los accidentes son relativamente frecuentes en la zona por el mal estado de las carreteras y las violaciones de las normas de tráfico, en general relacionadas con el exceso de velocidad.