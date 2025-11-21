Pakistán.- Mueren 15 personas por una explosión de gas en una fábrica en la ciudad paquistaní de Faisalabad

MADRID, 21 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

Al menos 15 personas han muerto este viernes a causa de una explosión de gas registrada en una fábrica de la ciudad paquistaní de Faisalabad, según han confirmado los servicios de emergencia, que han señalado que la deflagración ha provocado el derrumbe de parte del edificio, donde continúan los trabajos de búsqueda y rescate.

El servicio Rescue 1122 de la provincia de Punyab ha indicado en su cuenta en la red social Facebook que la explosión, causada por "una fuga de gas", ha dejado además siete heridos. "Han recibido atención médica inmediata", ha asegurado, sin que por ahora haya detalles sobre la gravedad de su estado.

"Los equipos de Rescue 1122 llegaron al lugar del accidente inmediatamente después de la explosión e iniciaron las labores de rescate a pesar de todas las dificultades", ha apuntado, antes de resaltar que estos efectivos "demuestran que la organización está con la población en los momentos difíciles".