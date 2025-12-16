Pakistán.- Mueren dos personas en un ataque contra un equipo de vacunación contra la polio en el norte de Pakistán

MADRID, 16 Dic. 2025 (Europa Press) -

Al menos dos personas, entre ellas un miembro de las fuerzas de seguridad, han muerto este martes en un ataque perpetrado por personas armadas no identificadas contra un equipo de vacunación contra la polio en el norte de Pakistán, sin que por ahora haya reivindicación de la autoría del suceso.

El portavoz de la Policía de la provincia de Jáiber Pastunjua, Israr Jan, ha indicado en declaraciones al diario paquistaní 'Dawn' que además del agente ha muerto una persona que se encontraba en la zona y fue alcanzada por los disparos en el momento del ataque, ejecutado en el distrito de Bajaur.

Asimismo, ha subrayado que los asaltantes lograron escapar de la zona y ha agregado que ninguno de los integrantes del equipo de vacunación ha resultado herido. El incidente tiene lugar un día después del inicio de la última campaña de vacunación contra la polio de 2025, que estará activa hasta el 21 de diciembre.

El ministro principal de Jáiber Pastunjua, Sohail Afridi, ha condenado el ataque y ha recalcado que "los trabajadores de la campaña de vacunación contra la polio y el personal de seguridad destinado a protegerlos llevan a cabo una responsabilidad nacional".

En este sentido, ha tildado lo sucedido de "asalto contra la humanidad" y ha prometido que "la campaña (de vacunación) no se verá afectada en modo alguno", según un comunicado publicado por su portavoz, Muhamad Jan Niazi, en su cuenta en la red social X.

La polio, una enfermedad muy contagiosa que afecta principalmente a los niños, se transmite principalmente por vía fecal-oral, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). El virus es endémico únicamente en Afganistán y Pakistán, donde los equipos hacen frente a reiterados ataques por parte de grupos armados, después de que Nigeria declarara su erradicación en 2020.