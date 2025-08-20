Pakistán: mueren otras 20 personas por las fuertes lluvias en Pakistán
MADRID, 20 Ago. 2025 (Europa Press) -
Más de una veintena de personas han muerto en nuevas lluvias monzónicas registradas recientemente en todo Pakistán, según han informado este miércoles las autoridades del país, que ya había registrado unos 400 fallecidos desde el pasado jueves en zonas del noroeste.
La Autoridad Nacional de Gestión de Desastres paquistaní ha indicado que las últimas precipitaciones han dejado tras de sí fuertes inundaciones y corrimientos de tierra que han sepultado localidades enteras, por lo que son decenas las personas que siguen desaparecidas.
Así, ha puntualizado que una decena de personas han muerto en la ciudad de Karachi, en el sur, debido a una grave inundación que ha derrumbado viviendas.
Muchos de los fallecidos han muerto electrocutados, según informaciones de la cadena Geo News. Otros once han muerto en la región de Gilgit-Baltistán, tal y como apuntan estas informaciones.
La región montañosa de Jíber Pajtunjuá se ha visto gravemente afectada durante los últimos días. Desde que comenzó la temporada de lluvias en junio se han registrado unos 750 muertos.
