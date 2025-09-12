Pakistán: mueren siete agentes de Pakistán en enfrentamientos con milicianos cerca de la frontera con Afganistán
MADRID, 12 Sep. 2025 (Europa Press) -
Al menos siete miembros de las fuerzas de seguridad de Pakistán han muerto y más de una decena han resultado heridos en una serie de enfrentamientos con milicianos en la provincia de Jíber Pastunjua (norte), situada cerca de la frontera con Afganistán. Fuentes oficiales citadas por el diario paquistaní 'Dawn' han indicado que los siete muertos son agentes del Cuerpo Fronterizo, antes de afirmar que otros trece han resultado heridos y uno ha sido dado por desaparecido en una operación en una zona montañosa en el área de Sar Banda, en Dir Bajo.
El suceso ha tenido lugar después de que el Ejército anunciara la muerte de cerca de 20 presuntos miembros de un grupo "respaldado por India" en una serie de operaciones llevadas a cabo recientemente en Jíber Pastunjua y resaltara que operaciones siguen activas en la zona para "destruir la amenaza del terrorismo patrocinado por India". Pakistán ha asegurado haber llevado a cabo varias operaciones durante las últimas semanas contra grupos "respaldados por India" en el país, después de acusar directamente a Nueva Delhi de estar detrás de un atentado contra un autobús escolar, en medio de las tensiones entre los dos países, que protagonizaron en mayo un intercambio de ataques en el marco de su disputa por la región de Cachemira.
