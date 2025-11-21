Pakistán.- Mueren siete personas en un ataque contra un comité de paz en el norte de Pakistán

MADRID, 21 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

Al menos siete personas han muerto este viernes en un ataque perpetrado contra un 'comité de paz', confirmados a nivel local para apoyar a las autoridades en la lucha contra el terrorismo, en la localidad paquistaní de Bannu, situada en Jaiber Pastunjua, cerca de la frontera con Afganistán.

Fuentes policiales citadas por el diario paquistaní 'Dawn' han señalado que los muertos son un antiguo miembro del grupo armado Tehrik-i-Taliban (TTP) que se entregó a las autoridades y empezó a colaborar con ellas y seis de sus familiares, sin que por ahora haya reivindicación de la autoría.

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, ha condenado "firmemente" el ataque y ha expresado su "profundo dolor y pesar" por la pérdida de vidas en el mismo. Además, ha achacado el incidente al grupo TTP, conocido popularmente como los talibán paquistaníes.

El ataque ha sido ejecutado un día después de que el Ejército de Pakistán anunciara la muerte de 30 supuestos miembros del grupo armado en una serie de operaciones llevadas a cabo en la provincia de Jaiber Pastunjua.

La zona fronteriza con Pakistán ha sido desde hace años escenario de inseguridad, especialmente a causa de los ataques por parte de TTP, en medio de acusaciones de a India y los talibán afganos por su presunto apoyo a la organización, algo rechazado desde Nueva Delhi y Kabul. Islamabad ha llevado a cabo varios ataques aéreos contra territorio afgano en los últimos meses alegando que actúa contra el citado grupo.