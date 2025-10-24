Pakistán: mueren tres policías a causa de la explosión de una bomba al paso de su vehículo en el norte de Pakistán

MADRID, 24 Oct. 2025 (Europa Press) -

Al menos tres policías han muerto este viernes a causa de la explosión de una bomba al paso de su vehículo en la ciudad paquistaní de Hangu, situada en la provincia de Jáiber Pastunjua (norte), según han denunciado las autoridades, sin que por ahora haya reivindicación de la autoría del atentado.

El ministro del Interior paquistaní, Mohsin Naqvi, ha expresado su "enérgica condena" al ataque y ha expresado su pésame a los familiares de los "mártires", cuya muerte "no será en vano".

"Los sacrificios de los policías y soldados en Jáiber Pastunjua no pueden ser olvidados", ha afirmado, según un mensaje publicado por su cartera en la red social X.

El inspector de la Policía provincial, Zulfiqar Hamid, ha afirmado en declaraciones al diario paquistaní 'Dawn' que la primera explosión ha afectado a un puesto de control que estaba vacío, tras lo que un segundo artefacto ha llegado después de que un vehículo policial llegara a la zona para analizar lo sucedido.

Esta provincia y otras zonas del norte de Pakistán situadas cerca de la frontera con Afganistán han sufrido durante los últimos meses un deterioro de la seguridad a causa del repunte de los ataques por parte del grupo armado Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP), conocido como los talibán paquistaníes, lo que ha derivado en tensiones e incluso combates entre el Ejército paquistaní y las autoridades instauradas por los talibán en Afganistán tras tomar Kabul en agosto de 2021.