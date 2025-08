Pakistán: Pakistán condena a una veintena de aliados de Imran Jan a 10 años de cárcel y sentencia a más de 100 personas

MADRID, 1 Ago. 2025 (Europa Press) - Un tribunal de antiterrorismo pakistaní ha sentenciado a más de 100 personas y encarcelado a varios líderes del partido Pakistan Tehrik-i-Insaaf (PTI) por su rol en las protestas del 9 de mayo de 2023 en las que pedían la liberación de su líder encarcelado, el ex primer ministro Imran Jan, que volvió a prisión a los tres meses. La Corte Antiterrorista de Faisalabad (en el noreste del país) ha condenado a 17 de los 108 declarados culpables a penas de diez años de prisión y multas de entre uno y 10 millones de rupias pakistanís (cerca de 3000 y 30.000 euros, respectivamente), incluidas figuras como el líder de la oposición en la cámara baja y secretario general del PTI, Omar Ayub, su homólogo en el Senado, Shibli Faraz, o la exministra de Cambio Climático Zartaj Gul, todos ellos juzgados 'in absentia' según ha recogido el diario digital pakistaní 'Daily Times'. Con todo, algunos de los acusados han sido absueltos, entre ellos el diputado Zain Qureshi, cuyo padre, el exministro de Exteriores Shah Mahmud Qureshi (2008-2011, 2018-2022), fue también absuelto en una causa similar en el Tribunal Antiterrorista de Lahore la pasada semana. Tras los veredictos, el PTI ha lamentado las condenas, alegando que están motivadas políticamente, y criticando asimismo a través de su cuenta en X que las sentencias han caído también contra personas "que no tenían relación" con el partido. "El país y la nación están siendo empujados a la miseria por los caprichos de unos pocos", ha declarado, denunciando la conversión de Pakistán "en un bastión de la anarquía".

