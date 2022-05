Pakistán prohíbe la marcha convocada este miércoles por el ex primer ministro Imran Jan para pedir elecciones

Las fuerzas de seguridad detienen a cientos de miembros del PTI mientras Jan mantiene su convocatoria

MADRID, 24 May. 2022 (Europa Press) -

El Gobierno de Pakistán ha anunciado este martes su decisión de prohibir la marcha convocada el miércoles por el ex primer ministro Imran Jan, que había reclamado a sus seguidores que participaran en una protesta para reclamar elecciones anticipadas tras la moción de censura con su contra en el Parlamento.

El ministro del Interior paquistaní, Rana Sanaulá, ha afirmado que las autoridades no permitirán que el partido Pakistan Tehrik Insaf (PTI) de Jan cause "caos y desorden" con la justificación de la marcha y ha recalcado que "se impedirá para que no propaguen su agenda engañosa".

"Esta gente ha pasado de los abusos a la balas", ha denunciado, tras la muerte de un agente durante una redada en la localidad de Lahore, al tiempo que ha afirmado que el PTI se encuentra reunido en Jíber Pajtunjua para usar los recursos provinciales para "atacar a la federación".

Sanaulá ha afirmado que Jan quiere dividir al país y ha reclamado a la población que "no sea engañada" por el ex primer ministro. "Ordenó a miembros de su partido durante manifestaciones para que tilden de ladrones y traidores a los miembros de otros partidos. Así quiere propagar el caos y el desorden", ha explicado.

Asimismo, ha resaltado que, si bien todo el mundo tiene derecho a expresarse y manifestarse libremente, el PTI no busca hacerlo de forma pacífica, según ha recogido el diario paquistaní 'Dawn'. "Si no hubieran convocado una marcha y hablado de propagar la anarquía, no lo habríamos detenido", ha zanjado.

Por su parte, Jan ha reaccionado al anuncio del Gobierno asegurando que no desconvocará la marcha, que intentará llegar a la capital, Islamabad, y ha hecho hincapié en que será la mayor movilización popular de la historia del país centroasiático.

"Recuerdan la democracia en cuanto abandonan el poder", ha criticado Jan, en referencia a los partidos del actual Gobierno, antes de recordar que estas formaciones convocaron numerosas protestas contra su Ejecutivo durante sus tres años y medio en el cargo, tal y como ha informado la cadena de televisión paquistaní Geo TV.

Las operaciones de las fuerzas de seguridad paquistaníes se han saldado con la detención de cientos de seguidores del PTI, según ha denunciado Fauad Chaudri, asesor de Jan y exministro de Información, en declaraciones concedidas a la agencia alemana de noticias DPA.

Así, ha señalado que la Policía paquistaní "llevó a cabo redadas en las viviendas de más de 1.100 trabajadores y líderes del partido" desde la madrugada de este martes, unas operaciones que se saldaron además con la citada muerte de un agente en Lahore.

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, anunció el 9 de mayo que podría adoptar medidas legales contra Jan por sus discursos "contra el Estado" durante una manifestación en Abbotabad y dijo que "no permitirá que se convierta en el Hitler de Pakistán".

Sharif, quien accedió al cargo tras el éxito de una moción de censura aprobada en abril por el Parlamento paquistaní, recalcó que las palabras de Jan para convocar las marchas son "una conspiración contra Pakistán", al tiempo que resaltó que el ex primer ministro está desafiando a la Constitución.

La moción de censura contra Jan fue aprobada después de que el Tribunal Supremo revocara la decisión del entonces primer ministro de disolver el Parlamento y anunciar elecciones anticipadas tras la negativa de la Presidencia del órgano legislativo a celebrar la votación en primera instancia.