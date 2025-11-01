Pakistan reabre el paso fronterizo de Torjam para continuar con la repatriación de refugiados afganos

MADRID, 1 de noviembre de 2025 (Europa Press) - Las autoridades fronterizas de Pakistán han confirmado este sábado la reapertura del paso de Torjam, el principal punto de tránsito en la frontera con Afganistán, para continuar con el proceso de repatriación de refugiados afganos en medio del cese de hostilidades pactado con los talibán que puso punto y seguido a los peores enfrentamientos desde el retorno del régimen integrista afgano al poder en 2021. El comisario adjunto de la región paquistaní de Jíber Pastunjuá, Bilal Rao, anunció la reapertura en un primer momento, y fue confirmada poco después por el responsable talibán y por el portavoz de la Embajada de Pakistán en Kabul, Jizer Shah, en declaraciones al diario paquistaní 'Dawn'. El responsable del Departamento de Información talibán en la provincia fronteriza de Nangarhar, Qureshi Badlun, confirmó por parte de los fundamentalistas "la reapertura de la puerta de Torjam" después de su cierre el 11 de octubre por los enfrentamientos, derivados de un presunto ataque de Pakistán contra los talibán paquistaníes en suelo afgano. Sin embargo, el comercio entre ambos países permanece suspendido desde entonces, lo que ha desembocado en un incremento de los precios de los alimentos, a pesar de la buena evolución de las conversaciones para restaurar las relaciones bilaterales. Desde el inicio del programa de expulsiones casi 1,5 millones de afganos han regresado a su país y han desaparecido del mapa más de 50 campamentos de refugiados en la frontera, en lo que el Gobierno paquistaní justificó como una decisión de seguridad ante el repunte de ataques milicianos, resguardados en la frontera afgana.

LA NACION Refugiados

Afganistán

Afganistán Frontera