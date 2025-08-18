Pakistán reanuda los rescates tras las inundaciones mientras se superan los 300 muertos

Por Mushtaq Ali

PESHAWAR, Pakistán, 18 ago (Reuters) -

Las autoridades de Pakistán reanudaron el lunes las labores de rescate en el noroeste del país, donde las inundaciones han causado la muerte de más de 300 personas, después de que las fuertes lluvias las obligaran a suspender las operaciones durante varias horas, informó un representante del Gobierno.

Las fuertes lluvias que comenzaron el viernes se han cobrado vidas y han sembrado la destrucción en varios distritos del norte, donde la mayoría de las personas han muerto en inundaciones, según la Autoridad Nacional de Gestión de Desastres. En las zonas montañosas, las lluvias provocaron riadas, así como desprendimientos de lodo y rocas que arrastraron casas, edificios, vehículos y pertenencias.

El distrito de Buner fue el más afectado, con más de 200 muertos. Las fuertes lluvias que cayeron en las zonas afectadas por las inundaciones, incluida Buner, obligaron a los equipos de rescate a interrumpir las labores de ayuda durante varias horas el lunes, según dijo a Reuters un representante del Gobierno regional, Abid Wazir. "Nuestra prioridad ahora es despejar las carreteras, tender puentes y llevar ayuda a los damnificados", dijo.

El ministro de Información, Attaullah Tarar, dijo a la cadena de televisión local Geo News que se han enviado suministros de ayuda a las zonas afectadas.

Alimentos, medicinas, mantas, tiendas de campaña, un generador eléctrico y bombas de achique forman parte de estas ayudas, informó la autoridad de gestión de catástrofes en un comunicado.

Buner, a tres horas y media en coche de la capital, Islamabad, sufrió

poco frecuente en el que caen más de 100 milímetros de lluvia en una hora en una zona pequeña, según las autoridades.

En Buner, el viernes por la mañana llovió más de 150 mm en una hora.

Se esperan más lluvias torrenciales en todo Pakistán hasta principios de septiembre, según las autoridades.

"El sistema meteorológico actual está activo sobre la región de Pakistán y puede provocar lluvias de intensas a muy intensas durante las próximas 24 horas", dijo el domingo la autoridad de gestión de catástrofes.

Las lluvias torrenciales y las inundaciones de esta temporada monzónica han causado la muerte de 657 personas en todo Pakistán desde finales de junio.

(Información de Mushtaq Ali en Peshawar; redacción de Asif Shahzad; edición de Raju Gopalakrishnan; edición en español de María Bayarri Cárdenas)